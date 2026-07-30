Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στα προημιτελικά του Eurobasket U18, με... φόντο την πρόκριση στους «4» της διοργάνωσης.

Ώρα προημιτελικών για την Εθνική Εφήβων! Η Ελλάδα κοντράρεται με την Ισπανία για μια θέση στα ημιτελικά του Eurobasket U18.

Οι παίκτες του Σκροπολίθα, έπειτα από την τεράστια νίκη-πρόκριση κόντρα στη Σερβία, θέλουν να κάνουν ακόμα μία υπέρβαση, προκειμένου να βρεθούν στους «4» του τουρνουά.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένος για τις 16:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι τις FIBA στο Youtube. Υπάρχει συνδρομή για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Φάση των 16

Ισραήλ-Δανία 100-86

Γαλλία-Σλοβακία 72-60

Γερμανία-Εσθονία 85-71

Σλοβενία-Λετονία 86-76

Ιταλία-Λιθουανία 83-71

Σερβία-Ελλάδα 77-78

Ισπανία-Βουλγαρία 99-66

Τουρκία-Αυστρία 90-64

30/7

Προημιτελικοί

14.00 Ισραήλ-Σλοβενία

16.30 Ελλάδα-Ισπανία

19.00 Ιταλία-Τουρκία

21.30 Γαλλία-Γερμανία

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