Eurobasket U18: Για την πρόκριση στα ημιτελικά η Ελλάδα κόντρα στην Ισπανία, πού θα δείτε το ματς
Ώρα προημιτελικών για την Εθνική Εφήβων! Η Ελλάδα κοντράρεται με την Ισπανία για μια θέση στα ημιτελικά του Eurobasket U18.
Οι παίκτες του Σκροπολίθα, έπειτα από την τεράστια νίκη-πρόκριση κόντρα στη Σερβία, θέλουν να κάνουν ακόμα μία υπέρβαση, προκειμένου να βρεθούν στους «4» του τουρνουά.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένος για τις 16:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι τις FIBA στο Youtube. Υπάρχει συνδρομή για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.
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Φάση των 16
- Ισραήλ-Δανία 100-86
- Γαλλία-Σλοβακία 72-60
- Γερμανία-Εσθονία 85-71
- Σλοβενία-Λετονία 86-76
- Ιταλία-Λιθουανία 83-71
- Σερβία-Ελλάδα 77-78
- Ισπανία-Βουλγαρία 99-66
- Τουρκία-Αυστρία 90-64
30/7
Προημιτελικοί
- 14.00 Ισραήλ-Σλοβενία
- 16.30 Ελλάδα-Ισπανία
- 19.00 Ιταλία-Τουρκία
- 21.30 Γαλλία-Γερμανία
Θέσεις 9-16
- 14.00 Δανία-Λετονία
- 16.30 Σερβία-Βουλγαρία
- 19.00 Σλοβακία-Εσθονία
- 21.30 Λιθουανία-Αυστρία
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