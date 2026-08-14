Δείτε τις εικόνες από την πρώτη προπόνηση της Εθνικής ομάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε την προετοιμασία της εν όψει του παραθύρου του Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, όπου θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στη Ρίγα (28/8, 19.00) και την Ισπανία στο Τ-Center (31/8, 19.00).

Σε σχέση με την αρχική κλήση, το «παρών» έδωσαν 16 παίκτες με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να απουσιάζει εξαιτίας τραυματισμού. Ο Βασίλης Σπανούλης καλωσόρισε τους παίκτες του με τη χειραψία του με τον Νικ Καλάθη να ξεχωρίζει ανάμεσα στις πρώτες εικόνες της προπόνησης που δημοσίευσε η Ομοσπονδία.