Εθνική Ελλάδας: Η χειραψία Σπανούλη - Καλάθη και οι εικόνες από την πρώτη προπόνηση
Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε την προετοιμασία της εν όψει του παραθύρου του Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, όπου θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στη Ρίγα (28/8, 19.00) και την Ισπανία στο Τ-Center (31/8, 19.00).
Σε σχέση με την αρχική κλήση, το «παρών» έδωσαν 16 παίκτες με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να απουσιάζει εξαιτίας τραυματισμού. Ο Βασίλης Σπανούλης καλωσόρισε τους παίκτες του με τη χειραψία του με τον Νικ Καλάθη να ξεχωρίζει ανάμεσα στις πρώτες εικόνες της προπόνησης που δημοσίευσε η Ομοσπονδία.
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