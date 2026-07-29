EuroBasket U18: Η ημέρα και η ώρα του προημιτελικού της Εθνικής Εφήβων
Ο Χατζηλάμπρου... ξέρανε τη Σερβία και έστειλε την Εθνική Εφήβων στους «8»! Η γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στην επόμενη φάση του EuroBasket U18 με στόχο τη μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Η Φούρια Ρόχα επικράτησε της Βουλγαρίας με 99-66 χωρίς να αντιμετωπίσει την παραμικρή δυσκολία. Το μεγάλο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (30/7) με το τζάμπολ να έχει προγραμματιστεί για τις 16:30.
Αναλυτικά οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό:
Προημιτελικοί (30/7)
- Προημιτελικός 1: Ισραήλ – Σλοβενία
- Προημιτελικός 2: Ελλάδα – Ισπανία
- Προημιτελικός 3: Γαλλία – Γερμανία
- Προημιτελικός 4: Τουρκία – Ιταλία
Ημιτελικοί (1/8)
- Ημιτελικός 1: Νικητής προημιτελικού 1 – Νικητής προημιτελικού 2
- Ημιτελικός 2: Νικητής προημιτελικού 3 – Νικητής προημιτελικού 4
Τελικός (2/8)
- Νικητής ημιτελικού 1 – Νικητής ημιτελικού 2
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