Η Εθνική Εφήβων έκαμψε την αντίσταση της Σερβίας (78-77) και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στα προημιτελικά του EuroBasket U18. Η ημέρα και η ώρα του μεγάλου παιχνιδιού.

Ο Χατζηλάμπρου... ξέρανε τη Σερβία και έστειλε την Εθνική Εφήβων στους «8»! Η γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στην επόμενη φάση του EuroBasket U18 με στόχο τη μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Φούρια Ρόχα επικράτησε της Βουλγαρίας με 99-66 χωρίς να αντιμετωπίσει την παραμικρή δυσκολία. Το μεγάλο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (30/7) με το τζάμπολ να έχει προγραμματιστεί για τις 16:30.

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό:

Προημιτελικοί (30/7)

Προημιτελικός 1 : Ισραήλ – Σλοβενία

: Ισραήλ – Σλοβενία Προημιτελικός 2 : Ελλάδα – Ισπανία

: Ελλάδα – Ισπανία Προημιτελικός 3 : Γαλλία – Γερμανία

: Γαλλία – Γερμανία Προημιτελικός 4: Τουρκία – Ιταλία

Ημιτελικοί (1/8)

Ημιτελικός 1 : Νικητής προημιτελικού 1 – Νικητής προημιτελικού 2

: Νικητής προημιτελικού 1 – Νικητής προημιτελικού 2 Ημιτελικός 2: Νικητής προημιτελικού 3 – Νικητής προημιτελικού 4

Τελικός (2/8)