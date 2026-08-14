Η Εθνική ξεκίνησε την προετοιμασία της για τα προκριματικά MundoBasket 2027, όμως η απουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου και η εξήγηση της ΕΟΚ φέρνουν στην επιφάνεια ένα διαφορετικό ερώτημα για την περίπτωση του Κώστα Σλούκα.

Η Εθνική Ανδρών πάτησε παρκέ την Παρασκευή (14/08) για την έναρξη της προετοιμασίας της ενόψει της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Παρουσία του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, η «γαλανόλευκη» ξεκίνησε τη δουλειά της για τα δύο κομβικά παιχνίδια που ακολουθούν, απέναντι στην Ουκρανία στη Ρίγα και την Ισπανία στο Telekom Center Athens, στις 28 και 31 Αυγούστου αντίστοιχα.

Η πρώτη συγκέντρωση, ωστόσο, είχε και μία συνθήκη που προκάλεσε εύλογα ερωτήματα. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος έχει συμπεριληφθεί στην αρχική κλήση, ξεκαθαρίστηκε ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει, λόγω τραυματισμού, κατάσταση η οποία ήταν γνωστή ούτως ή άλλως από τους τελικούς της GBL. Η ΕΟΚ φρόντισε να τοποθετηθεί επίσημα για την κατάσταση του διεθνούς φόργουορντ. «Στη σημερινή πρώτη προπόνηση έδωσαν το “παρών” 16 παίκτες και σε σχέση με την αρχική κλήση απουσίασε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επίσημη ενημέρωση. Παράλληλα, μετά την εξέταση από τον γιατρό της Εθνικής, Ζακ Μελάγιες, διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα της πελματιαίας απονεύρωσης εξακολουθεί να υφίσταται και χρειάζεται περαιτέρω αποθεραπεία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί στην παρούσα φάση να μπει σε αγωνιστικό ρυθμό.

Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας απαντά στο «γιατί δεν είναι εδώ». Δεν απαντά, όμως, στο «γιατί κλήθηκε εξαρχής», από τη στιγμή που ήταν γνωστό ότι ο Ρογκαβόπουλος ταλαιπωρείται από τραυματισμό και δεν είχε επιστρέψει πλήρως σε αγωνιστική κατάσταση. Η εξέταση από τον γιατρό της Εθνικής ήρθε τελικά να επιβεβαιώσει κάτι που ήδη υπήρχε ως δεδομένο: ότι ο παίκτης δεν ήταν σε θέση να προπονηθεί και να αγωνιστεί.

Από εκεί και πέρα, στον πλανήτη των social media, αλλά και στο κοινό που αγαπά την Εθνική, υπάρχει και η περίπτωση του Κώστα Σλούκα, για ποιον λόγο δεν κλήθηκε. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ταλαιπωρήθηκε σημαντικά από τραυματισμούς την περασμένη σεζόν, ειδικά στο φινάλε της. Έχασε τα playoffs της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια, ενώ η μοναδική του εξαίρεση εκείνο το διάστημα ήταν η συμμετοχή του στον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό, όταν αγωνίστηκε για περίπου 14 λεπτά προκειμένου να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό. Εύλογα, θα αναρωτηθεί κανείς, γιατί δεν ακολουθήθηκε η ίδια δίοδος και στην περίπτωση του αρχηγού του Τριφυλλιού ώστε να διαπιστωθεί από τον γιατρό της Εθνικής το κατά πόσο είναι σε θέση ή όχι να ενισχύσει τη «γαλανόλευκη»;

Η απάντηση υπάρχει. Απλώς δεν έχει δοθεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα, από επίσημα χείλη. Το σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες είναι πως ο κύκλος του Κώστα Σλούκα στην Εθνική έχει ουσιαστικά κλείσει, έστω και ανεπίσημα, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025 στη Ρίγα της Λετονίας. Ο ίδιος, μιλώντας στο Gazzetta τον περασμένο Φεβρουάριο, χρησιμοποίησε μία φράση με ιδιαίτερη σημασία. «Γενικά δεν μου αρέσει να κάνω βαρύγδουπες δηλώσεις, αλλά θεωρώ ότι πιθανόν να έχει τελειώσει το ντεπόζιτο. Θα δούμε...», είχε πει χαρακτηριστικά.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, το επόμενο διάστημα ο ίδιος να τοποθετηθεί δημόσια και να ξεκαθαρίσει οριστικά τι σκέφτεται για την Εθνική. Εάν επιβεβαιωθεί τελικά ότι δεν θα φορέσει ξανά τη φανέλα με το εθνόσημο, τότε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025 θα έχει αποτελέσει το ιδανικό φινάλε σε μία σπουδαία διαδρομή.

Η ουσία της όλης συζήτησης βρίσκεται στο επικοινωνιακό κομμάτι από πλευράς Ομοσπονδίας. Εξάλλου, όπως αντιλαμβάνεται κανείς εύλογα οι περιπτώσεις των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου δεν είναι ίδιες και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως απολύτως συγκρίσιμες.

Αρκεί να θυμηθεί κανείς τον θόρυβο που είχε δημιουργηθεί με τις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη στο παράθυρο του Ιουλίου. Μετά την ήττα από την Πορτογαλία, ο ομοσπονδιακός τεχνικός είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στο Gazzetta ότι «τον Αύγουστο όλοι θα είναι εδώ». Η φράση αυτή δημιούργησε προδοκίες, αλλά πάει κόντρα στα τωρινά δεδομένα. Ο Ρογκαβόπουλος δεν είναι διαθέσιμος, ο Σλούκας δεν βρίσκεται στην κλήση και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ήδη γίνει γνωστό ότι δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής στο συγκεκριμένο παράθυρο λόγω εμποδίου που έχουν θέσει οι Μαϊάμι Χιτ.

Για τον απλό φίλαθλο που βλέπει την τελική λίστα των κλήσεων, λοιπόν, είναι απολύτως λογικό να δημιουργούνται ερωτήματα. Ειδικά όταν μιλάμε για την Εθνική ομάδα και ειδικά σε μία περίοδο κατά την οποία η παρουσία κάθε διαθέσιμου ποιοτικού παίκτη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Αυτό, άλλωστε, ήταν και το ζητούμενο: να εξαντληθεί κάθε περιθώριο ώστε όσοι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στα κρίσιμα παιχνίδια για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 να βρίσκονται στη διάθεσή του.

Δεν είναι ανάγκη κάθε περίπτωση να προκαλεί θόρυβο. Ούτε χρειάζεται κάθε απουσία να μετατρέπεται σε ζήτημα. Χρειάζεται, όμως, καθαρή ενημέρωση για να μην υπάρχει κανένα σύννεφο πάνω από κανέναν παίχτη και χωρίς να χρειάζεται ο κόσμος να συμπληρώνει μόνος του τα κομμάτια του παζλ.