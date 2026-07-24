Ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς βρήκε τον νέο σταθμό της καριέρας του και θα συνεχίσει στις Φιλιππίνες.

Έτοιμος για νέες περιπέτειες είναι ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, καθώς όπως ανακοίνωσε ο ατζέντης του θα συνεχίσει την καριέρα του στις Φιλιππίνες.

Συγκεκριμένα ο μεγαλόσωμος Σέρβος σέντερ ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα SGA στις Φιλιππίνες και θα παίξει μαζί της στο William Jones Cup, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ταϊβάν τις επόμενες ημέρες.

Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε στην Ευρώπη αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ιριλίγια, έχοντας μ.ο 12.9 πόντους και 5.4 ριμπάουντ ανά ματς.