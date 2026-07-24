Μαριάνοβιτς: Συνεχίζει στις Φιλιππίνες!
Έτοιμος για νέες περιπέτειες είναι ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, καθώς όπως ανακοίνωσε ο ατζέντης του θα συνεχίσει την καριέρα του στις Φιλιππίνες.
Συγκεκριμένα ο μεγαλόσωμος Σέρβος σέντερ ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα SGA στις Φιλιππίνες και θα παίξει μαζί της στο William Jones Cup, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ταϊβάν τις επόμενες ημέρες.
Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε στην Ευρώπη αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ιριλίγια, έχοντας μ.ο 12.9 πόντους και 5.4 ριμπάουντ ανά ματς.
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Boban Marjanović has signed a short-term contract with the Philippine team SGA and will represent them at the prestigious William Jones Cup in Taiwan.#BeoBasket— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) July 24, 2026
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