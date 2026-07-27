Σύμφωνα με Πορτογαλικά ΜΜΕ ο Αλεξανδρόπουλος δεν υπολογίζεται απο τη Σπόρτινγκ και οι δύο πλευρές θέλουν να λύσουν τη συνεργασία τους.

Στον «αέρα» το μέλλον του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου στη Σπόρτινγκ μετά την επιστροφή του από τον τρίτο δανεισμό του, όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ της «A Bola».

Αναλυτικότερα ο 24χρονος χαφ ψάχνει τη νέα ποδοσφαιρική του στέγη μετά την ολοκλήρωσει του δανεισμού του στη Φορτούνα καθώς, όπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή των Λιονταριών, Ρούι Μπρόζες. Ο Έλληνας διεθνής έχει ακόμη συμβόλαιο σε ισχύ με τον Πορτογαλικό σύλλογο αλλά ήταν απών από την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας.

Η διοίκηση της ομάδας θέλει ολοκληρώση τη συνεργασία με τον Αλεξανδρόπουλο, ο οποίος μαζί με τον Κόμπα δεν υπολογίζεται ούτε για τη Β' ομάδα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το δημοσίευμα ο άλλοτε παίκτης του Τριφυλλιού αντιμετώπισε δυσκολίες τη σεζόν 2022/23 και αγωνίστηκε μόλις σε 14 παιχνίδια. Ακολούθησαν οι δανεισμοί του στον Ολυμπιακό, τη Σταντάρ Λιέγης και τη Φορτούνα Ντίσελντορφ, χωρίς κανένας από τους συλλόγους να ενδιαφερθεί για την απόκτησή του.