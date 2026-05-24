Εκτός ελέγχου ο Μαριάνοβιτς στη Σλοβενία: Πήγε να πιαστεί στα χέρια με οπαδούς (vid)

Ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς έχασε τη ψυχραιμία του σε αγώνα πρωταθλήματος στη Σλοβενία και αποπειράθηκε να πιαστεί στα χέρια με τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας.

Ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής, κατά τη διάρκεια του τρίτου και καθοριστικού αγώνα μεταξύ της Κρκα και της Ιλίρια για τα ημιτελικά των πλέι οφ του σλοβένικου πρωταθλήματος.

Η Κρκα κέρδισε με ένα πολύ πειστικό 97-74 και προκρίθηκε στους τελικούς, όμως όλη η συζήτηση επικεντρώθηκε στο σκηνικό στο τέλος του αγώνα, όταν ο «ήρεμος γίγαντας» έχασε εντελώς την ψυχραιμία του.

Ο πρών διεθνής με την εθνική ομάδα της Σερβίας, ο οποίος υπέγραψε στην Ιλίρια τον περασμένο χειμώνα, αποβλήθηκε στην τελευταία περίοδο του παιχνιδιού και όταν αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο δέχτηκε προσβολές από τις κερκίδες, στις οποίες αποφάσισε να αντιδράσει.

Πιο συγκεκριμένα, έδειξε με το δάχτυλο έναν οπαδό της Κρκα και στη συνέχεια ήθελε να πάει προς το μέρος του για να του επιτεθεί, κάτι που τον εμπόδισε να το κάνει ο πρόεδρος του συλλόγου, Σάσα Ντόντσιτς.

Ο πατέρας του Λούκα Ντονσιτς προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση και με κάποιο τρόπο να σπρώξει τον Μπόμπαν προς στα αποδυτήρια. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε αμέσως, καθώς ο Σέρβος σέντερ αντάλλαξε μερικές κουβέντες μαζί του, προτού κοιτάξει ξανά θυμωμένα προς την κερκίδα και τελικά εγκαταλείψει το γήπεδο.

BOBAN GOT CRAZY! Boban Marjanovic lost his nerves in the Krka - Ilirija match! Saša Doncic takes action! Full highlights : https://t.co/zr9ZNu5FWr pic.twitter.com/xDpYgX7AKj — Greg's Court (@DoncicNo1) May 23, 2026

Για την ιστορία, παρά την αποβολή του, ο Μαριάνοβιτς κατάφερε να φτάσει σε double-double, καθώς σημείωσε 12 πόντους με 15 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 26 λεπτά αγώνα.