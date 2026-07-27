Το καλοκαίρι ανήκει στους πρωταθλητές !

Το καλοκαίρι στο Basketaki The League Athens δεν είναι απλώς μια περίοδος αγώνων.

Είναι η εποχή όπου οι ομάδες διεκδικούν τίτλους, γράφουν τη δική τους ιστορία και ολοκληρώνουν τη σεζόν με τον πιο όμορφο τρόπο. Πάμε να γνωρίσουμε όλους τους Summer League πρωταθλητές και να θυμηθούμε πώς κατάφεραν να σηκώσουν το τρόπαιο!

Summer Master League: Οι Γκουρούδες έκαναν το double!

Οι Γκουρούδες παρουσίασαν το καλό τους αγωνιστικό πρόσωπο στον μεγάλο τελικό της Summer Master League και κατάφεραν να επικρατήσουν στην παράταση

απέναντι στα Κλαρίνα, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την καλοκαιρινή τους πορεία.

Μετά την κατάκτηση του τίτλου στη χειμερινή σεζόν, οι Γκουρούδες επιβεβαίωσαν την εξαιρετική τους αγωνιστική κατάσταση και το καλοκαίρι, κατακτώντας και το Summer Master League. Έτσι, η ομάδα πέτυχε ένα εντυπωσιακό double, πανηγυρίζοντας την κορυφή τόσο στη χειμερινή όσο και στην καλοκαιρινή διοργάνωση!

Summer Evolution League: Οι Wolves K9 Arena τα πήραν όλα!

Οι Wolves K9 Arena έγραψαν τη δική τους χρυσή ιστορία στη φετινή Summer Evolution League, ολοκληρώνοντας την πιο επιτυχημένη σεζόν στην ιστορία τους! Η σπουδαία ομάδα του Λάμπρου Καρτσιμαδάκη παρουσίασε εξαιρετικό αγωνιστικό πρόσωπο στον μεγάλο τελικό και επικράτησε με 83-60 απέναντι στις Μπουλντόζες,

μια εξαιρετική ομάδα που έφτασε μέχρι την τελευταία μάχη για τον τίτλο. Με μια τρομερή πορεία και έχοντας κατακτήσει τα πάντα στη φετινή σεζόν, οι Wolves K9 Arena επιβεβαίωσαν πως βρίσκονται στην κορυφή και έγραψαν ένα μοναδικό κεφάλαιο στην ιστορία τους!

Summer Progress League: Η Unics Kazanisto στην κορυφή!

Η Unics Kazanisto εμφανίστηκε πιο έτοιμη από ποτέ στον μεγάλο Novibet Final της

Summer Progress League και κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο των Friends, επικρατώντας με 55-52 σε έναν μεγάλο τελικό που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Με αποφασιστικότητα και συγκέντρωση στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης, η Unics Kazanisto πήρε τη μεγάλη νίκη και στέφθηκε πρωταθλήτρια της Summer Progress League!

Summer Development League: Το πρώτο αστέρι για τους Escapers!

Το πρώτο αστέρι στην ιστορία τους έραψαν στη φανέλα τους οι Escapers, καθώς στον μεγάλο τελικό της Summer Development League επικράτησαν των Rose

Κόπανων με 48-65!

Η ομάδα παρουσιάστηκε απόλυτα συγκεντρωμένη στον τελικό, πήρε από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης και έφτασε με εμφατικό τρόπο στην κατάκτηση του

τροπαίου. Έτσι, οι Escapers πανηγύρισαν το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και πρόσθεσαν το πρώτο αστέρι στη φανέλα τους!

Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το φετινό Basketaki The League Athens, με τους πρωταθλητές να έχουν ήδη γράψει το όνομά τους στην ιστορία και τις αναμνήσεις από μια ακόμη γεμάτη μπασκετική σεζόν να μένουν!

Καλό καλοκαίρι σε όλους και ραντεβού στα γήπεδα… λίαν συντόμως!