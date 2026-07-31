Χαμός στη Λίβερπουλ με Τσιμίκα: Πέταξε το περιβραχιόνιο μετά από διαπληκτισμό με Σομποσλάι και Τζόουνς
Πριν λίγες μέρες, η εικόνα του Κώστα Τσιμίκα με το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε φιλικό της Λίβερπουλ αποτέλεσε μία ιστορική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ωστόσο, μετά το τελευταίο ματς με τη Ρέξαμ, μόνο ευχάριστος πρωταγωνιστής δεν ήταν ο Έλληνας αμυντικός.
Ο Κούρτις Τζόουνς ήταν έξαλλος μετά το παιχνίδι και τα έλεγε σε έντονο ύφος με τον Ντόμινικ Σομποσλάι λόγω του ότι έδωσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Έλληνα αμυντικό και όχι σε εκείνον, όπως υποστηρίζουν τα βρετανικά ΜΜΕ, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει διαπληκτισμός με τον διεθνή ακραίο μπακ, ο οποίος προχώρησε σε μία ενέργεια που σύλλεξε αρνητικά σχόλια.
Συγκεκριμένα, την ώρα που ο Τζόουνς εξηγούσε τον λόγο που ήταν έξαλλος, ο Τσιμίκας έβγαλε το περιβραχιόνιο και το πέταξε μπροστά του, μιλώντας σε έντονο ύφος τόσο σε εκείνον όσο και στον Ούγγρο μεσοεπιθετικό.
🚨BREAKING NEWS🚨— Styles (@flowrtz__styles) July 31, 2026
Liverpool is in turmoil and pre season ain’t even half way.
Tsimikas SEEN throwing ARMBAND on the ground. The two exchanged angry words,POINTING fingers. Frimpong led Jones AWAY though Jones still talking before COACHING STAFF eventually stepped in. https://t.co/GCHeLuvLvs pic.twitter.com/sU0PykNqSx
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