Οι Μαϊάμι Χιτ ψάχνουν μέσω LinkedIn νέο υπεύθυνο για το YouTube μετά το μεγάλο λάθος που έγινε με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Όλος ο μπασκετικός κόσμος, έχει στραφεί γύρω από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, καθώς υπάρχει τεράστια περιέργεια, για το που θα συνεχίσει την καριέρα του ο «βασιλιάς». Μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του είναι οι Χιτ, οι οποίοι κάνανε μία τεράστια... γκάφα.

Εν μέσω όλων των δημοσιευμάτων σχετικά με το μέλλον του ΛεΜπρόν, οι Χιτ έκαναν μία ανάρτηση με ένα προγραμματισμένο βίντεο για τις 27 Ιουλίου στο κανάλι της ομάδας στο YouTube με τίτλο «ΛεΜπρόν Τζέιμς συνέντευξη Τύπου παρουσίασης».

Μετά από αρκετή ώρα, οι άνθρωποι των Χιτ, κατέβασαν αυτό το βίντεο και φαίνεται πως ο υπεύθυνος για αυτή την πράξη, απολύθηκε. Συγκεκριμένα, οι Χιτ έχουν κάνει μία ανάρτηση στο LinkedIn, στην οποία φαίνεται να ψάχνουν νέο υπεύθυνο για το YouTube.