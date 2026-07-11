Paros Beach Hoops: Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η δεύτερη μέρα

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα του Paros Beach Hoops στη παραλία Λιβάδια της Πάρου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ: Παναγιώτης Αρταβάνης, Θοδωρής Σανιδάς.

Η δεύτερη μέρα του Paros Beach Hoops ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το απόγευμα του Σαββάτου (11/07), στην παραλία Λιβάδια της Πάρου.

Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν το αγαπημένο τους άθλημα στην άμμο και καταχειροκροτήθηκαν από τους φιλάθλους που γέμισαν την παραλία της Παροικιάς.

Φυσικά οι υψηλές παρουσίες των «αστέρων» του μπάσκετ δεν πέρασαν απαρατήρητες, με τον Βασίλη Σπανούλη να αποθεώνεται κατά την είσοδό του. Ο Γιώργος Μπόγρης κέρδισε τις εντυπώσεις, αφού για ακόμη μία φορά έδειξε τις ικανότητές του στον αγωνιστικό χώρο, ενώ ο Γιάννης Μπουρούσης δεν χάλασε το χατίρι σε κανέναν πιτσιρίκι που του ζητούσε μια σέλφι μαζί του.

🫶 Ο Βασίλης Σπανούλης βρέθηκε στο Paros Beach Hoops και μίλησε στο Gazzetta. pic.twitter.com/LDFzR01kU0 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 11, 2026

Ο σέντερ του ΠΑΟΚ, Κλίφορντ Ομορούγι χειροκροτήθηκε, όπως επίσης η Φωτεινή Τριχά, ο Κωνσταντίνος Γεννηδουνιάς, ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος και η Διονυσία Κουρέτα που έδωσαν επίσης το «παρών».

Τη βραδιά έκλεισε με την υπέροχη μουσική του ο Νίκος Κούρος, με τους Άνω Κάτω. Θυμίζουμε τα έσοδα θα πάνε για τη δημιουργία μονάδα αιμοκάθαρσης της Πάρου.

Το ραντεβού ανανεώνεται αύριο Κυριακή (12/07), με ακόμα περισσότερη δράση και φυσικά εκπλήξεις που δεν πρέπει να χάσει κανείς.