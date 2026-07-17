Η Εθνική Νέων Ανδρών ηττήθηκε (92-66) από τη Σερβία και αποκλείστηκε από τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ U20 που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα.

Παρότι έκανε μεγάλη προσπάθεια η Εθνική Νέων Ανδρών ηττήθηκε (92-66) από τη Σερβία και αποκλείστηκε από τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ U20 που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα. Οι διεθνείς θα αναμετρηθούν το Σάββατο (18/7) με την Γερμανία για τις θέσεις 5-8.

Οι Έλληνες διεθνείς βρέθηκαν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης πίσω στο σκορ. Οι Σέρβοι έκαναν ένα 8-0 στα πρώτα 2’45’’ με την Ελλάδα να ευστοχεί για πρώτη φορά στο 4’25’’ διά χειρός Ροζακέα. Η εικόνα άλλαξε ριζικά και με ένα επιμέρους 15-3 ο Κώστας Παπαδόπουλος είδε τους παίκτες του να ισοφαρίζουν το παιχνίδι με τον Γεώργα (11-11, 6’40’’), να παίρνουν το προβάδισμα με τον Νικολαϊδη (7’20’’) και να φτάνουν στο +4 με τον Παγώνη (11-15, 7’35’’). Οι Σέρβοι πήραν και πάλι το προβάδισμα με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να μην μπορεί να βρει τις λύσεις που ήθελε στο παρκέ. Η απόσταση μεγάλωσε για να φτάσει και στο +20 (42-22, 16’30’’).

Ο Γεώργας με το μόλις δεύτερο τρίποντο της Ελλάδας στο παιχνίδι (2/14) έγραψε το 44-27 (17’25’’) και τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι από τον Παγώνη οδήγησαν στο 46-31 (18’35”). Ο Ασημακόπουλος μείωσε ακόμη περισσότερο (46-33, 19′) με τη Σερβία να κλείνει το πρώτο μισό στο +15 (50-35) με 5/11 τρίποντα και 15/22 ελεύθερες βολές. Αντίστοιχα για την ελληνική ομάδα οι αριθμοί έλεγαν 2/15 τρίποντα και 9/10 ελεύθερες βολές, ενώ μετρούσαν από τρία φάουλ οι Ροζακέας και Πατρίκης και τέσσερα ο Ξανθόπουλος.

Η Εθνική ομάδα προσπάθησε, αλλά η Σερβία πιο εύστοχη και καλύτερη στα ριμπάουντ διατήρησε την διαφορά κοντά στους 20 πόντους στο μεγαλύτερο μέρος της τρίτης περιόδου, για να φτάσει στο 76-47 (30′). Η απόσταση δεν μειώθηκε, η ελληνική ομάδα δεν μπόρεσε να απειλήσει και η Σερβία έφτασε στη νίκη.

Διαιτητές: Μάρκες (Πορτογαλία), Ολιό (Γαλλία), Βαν Λούι (Βέλγιο).

Δεκάλεπτα: 20-16, 50-35, 76-47, 92-66.

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας 5 (1), Τσαχτσίρας, Νικολαϊδης 2, Ξανθόπουλος, Χαντζής 4 (1), Ροζακέας 8, Γεώργας 11 (2), Πρέκας 6, Κομνιανίδης 2, Ασημακόπουλος 7, Πατρίκης 4, Παγώνης 17.



Αναλυτικά το πρόγραμμα

16/7

Προημιτελικοί

Γαλλία-Kροατία 76-66

Γερμανία-Ισπανία 69-88

Τουρκία-Σλοβενία 72-90

Σερβία-Ελλάδα 92-66

Θέσεις 9-16

Πολωνία-Τσεχία 90-83

Λετονία-Ρουμανία 94-60

Λιθουανία-Βέλγιο 95-80

Ιταλία-Ισραήλ 59-84

18/7

Θέσεις 1-4

Γαλλία-Σλοβενία

Ισπανία-Σερβία

Θέσεις 5-8

Κροατία-Τουρκία

Γερμανία-Ελλάδα

Θέσεις 9-12

Πολωνία-Λιθουανία

Λετονία-Ισραήλ

Θέσεις 13-16

Τσεχία-Βέλγιο

Ρουμανία-Ιταλία.

