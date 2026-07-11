Σπανούλης στο Gazzetta: «Ιστορικός σύλλογος ο Άρης, με σκληρή δουλειά να πετύχουμε τον στόχο μας»

O Bασίλης Σπανούλης βρέθηκε στο Paros Beach Hoops και μίλησε στο Gazzetta για τη νέα σελίδα στον Άρη, τον Αντετοκούνμπο, αλλά και τους Μέσι και Ρονάλντο.

Μια πολύ όμορφη διοργάνωση φιλοξενείται στην Πάρο και εκεί βρίσκεται και ο Βασίλης Σπανούλης για το Paros Beach Hoops. Ο προπονητής του Άρη και της Εθνικής Ελλάδος μίλησε στο Gazzetta για τη νέα σελίδα της καριέρας του, τη μετακόμιση του Αντετοκούνμπο στους Χιτ, αλλά και τους Μέσι και Ρονάλντο.

Αναλυτικά

Πώς σου φαίνεται το τουρνουά εδώ στην Πάρο, όπου παίζουν μπάσκετ στην άμμο; Το είχες ξαναδεί; «Όχι, τώρα το μαθαίνω. Διάβασα τους κανονισμούς. Πιστεύω ότι πρέπει να κινείσαι πολύ χωρίς την μπάλα, να πασάρεις συνεχώς και να τρέχεις. Το βλέπω τώρα για πρώτη φορά, είναι πολύ ωραίο και κάτι πρωτόγνωρο»

Πες μας λίγα λόγια για τα συναισθήματά σου και την αγάπη που νιώθεις από τον κόσμο. «Είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι προπονητής αυτού του πολύ μεγάλου και ιστορικού μπασκετικού συλλόγου, με τόσο πολύ κόσμο, όνειρα, φιλοδοξίες και όραμα. Χτίζουμε κάτι που πιστεύουμε ότι είναι το σωστό και, με ταπεινότητα και πολλή σκληρή δουλειά, θα προχωρήσουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας».

Πώς σχολιάζεις τις μεταγραφικές κινήσεις των άλλων ομάδων; «Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Κάθε ομάδα κάνει τις δικές της κινήσεις και καλά κάνει. Εμείς κοιτάμε μόνο τη δική μας ομάδα και τις δικές μας κινήσεις».

Έχεις κάποια πρόβλεψη για τον μεγάλο τελικό του Μουντιαλ; « Το φυσιολογικό είναι να παίξουν στον τελικό η Γαλλία με την Ισπανία. Αλλά εγώ θέλω να το πάρει ο Μέσι».

Είσαι φαν του Μέσι; Μέσι ή Ρονάλντο; «Και οι δύο μου αρέσουν. Ο Ρονάλντο είναι παράδειγμα για τα παιδιά, για την εργατικότητα και το πόσο πολύ έχει δουλέψει για να φτάσει εκεί που είναι. Ο Μέσι, από την άλλη, είναι ένα ποδοσφαιρικό φαινόμενο. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών, αν όχι ο καλύτερος. Δεν έχω προλάβει να δω τον Μαραντόνα και τον Πελέ στην εποχή τους, αλλά ο Μέσι είναι πραγματικά φαινόμενο».

Ένα τελευταίο σχόλιο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που μετά από 13 χρόνια άφησε τους Μπακς για τους Χιτ: «Πιστεύω ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να κάνει μια αλλαγή στη ζωή του. Χάρηκα πολύ γι' αυτόν. Είμαι δίπλα του και του εύχομαι τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει».



*Το Gazzetta είναι χορηγος επικοινωνίας της διοργάνωσης