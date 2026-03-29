Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής του Gen A Stars U16, επικρατώντας της ΔΕΚΑ με 94-85.

Στην πρώτη του παρουσία στο Final-4 Gen A Stars U16, ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΔΕΚΑ με 94-85 στο κλειστό της «Άνω Μεράς» στη Μύκονο.

Ο Χαράλαμπος Χριστοδούλου, ήταν ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης σκοράροντας 30 πόντους (9/10 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3/4 βολές), 6 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Θανάσης Σπανούλης με 14 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Ιωάννης Σπανούς που πέτυχε 41 πόντους!.

Στο ημίχρονο του αγώνα, εν συνεχεία, οι Βασίλης Σπανούλης, Κώστας Τσαρτσαρής, Νίκος Χατζηβρέττας, Αναστασία Κωστάκη και Δήμητρα Καλέντζου, τιμήθηκαν από το Δήμο Μυκόνου για την προσφορά τους στο ελληνικό μπάσκετ, με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Σύμβουλο Αθλητισμού του Δήμου Μυκόνου, Βασίλη Θεοχάρη, να εκπροσωπεί τον Δήμο σε αυτή την πρωτοβουλία.

Τα Δεκάλεπτα: 23-22, 49-47, 69-65, 94-85

Ολυμπιακός (Παντελάκης): Κωνσταντίνου, Αλεξανδράτος Αν. 8 (2), Σπανούλης 14 (1), Χριστοδούλου 30 (3), Αλεξανδράτος Αγ. 12 (2), Μπασουκέας 6, Πεππές 15 (1), Γεωργουλάκος, Νάστας 4, Χαρεράς 5

ΔΕΚΑ (Τάκης): Κυργάκης 3 (1), Γκάγκας 11, Σπανός 41, Πανταζόπουλος 4, Καραμεσίνης, Κανατσαρόπουλος 18 (2), Βενιέρης 4, Παπαλύρας 4