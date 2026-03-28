Ο γιος του Βασίλη Σπανούλη, Θανάσης, που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό προκρίθηκε στον τελικό του Final Four του Gen A Stars U16 με τους γονείς του να παρακολουθουν την αναμέτρηση.

Παρουσία του Βασίλη Σπανούλη και της Ολυμπίας Χοψονίδου, που βρίσκονται στη Μύκονο για να στηρίξουν τον γιο τους Θανάση, η ομάδα παίδων του Ολυμπιακού επικράτησε το Σάββατο (28/3) των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα με 102-95 στην παράταση και εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό του Final Four του Gen A Stars U16.

Ο Θανάσης Σπανούλης σε σχεδόν 20 λεπτά συμμετοχής μέτρησε 7 πόντους, 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ, μαζί με 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ. Στον μεγάλο τελικό, ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού ΔΕΚΑ – Περιστέρι.

Ο Βασίλης Σπανούλης που έχει απαλλαχθεί από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις αυτό το διάστημα μετά την αποχώρησή του από τη Μονακό, ξέκλεψε χρόο μαζί με τη σύζυγό του για να παρακολουθήσει τον γιο του που ακολουθεί τα χνάρια του.