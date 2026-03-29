Η μάχη για την παραμονή στη Stoiximan GBL έχει πάρει… φωτιά, με Καρδίτσα, Πανιώνιο και Μαρούσι να τα δίνουν όλα στις τελευταίες αγωνιστικές, αλλά τα δεδομένα πλέον έχουν αρχίσει και διαμορφώνουν διαφορετικές ισορροπίες και τα περιθώρια για λάθη λιγοστεύουν.

To πρόγραμμα των δύο

Ο Πανιώνιος (5-16) έχει επίσης μπροστά του κρίσιμα παιχνίδια και ίσως το πιο απαιτητικό πρόγραμμα έως και την 26η αγωνιστική που σημαίνει και το φινάλε της regular season. Ξεκινώντας με τον Ηρακλή εντός έδρας και μάλιστα κεκλεισμένων των θυρών, συνεχίζει με την ΑΕΚ στη Νέα Σμύρνη και ολοκληρώνοντας με τον Άρη εκτός έδρας.

Από την άλλη, το Μαρούσι (5-17) έχει δύο υποχρεώσεις, με τον Κολοσσό Ρόδου εντός και ΠΑΟΚ εκτός, γνωρίζοντας πως δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για απώλειες.

Η μεταξύ τους ισοβαθμία

Τα μεταξύ τους αποτελέσματα παίζουν καθοριστικό ρόλο και όπως φαίνεται αλλάζουν τις ισορροπίες.

Το Μαρούσι, έχει μοιρασμένα αποτελέσματα με τον Πανιώνιο, ωστόσο διατηρεί το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία (+4 συνολικά), κάτι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό. Συγκεκριμένα, είχε νικήσει τους «κυανέρυθρους» με 80-92 εκτός, αλλά είχε ηττηθεί εντός με 97-105. Δεν συμβαίνει το ίδιο με την Καρδίτσα, από την οποία χάνει στη διαφορά, αφού το +1 του πρώτου γύρου (78-77) δεν ήταν αρκετό για να καλύψει το -16 της ήττας εκτός (103-87).

Ο Πανιώνιος φαίνεται να χάνει έδαφος, καθώς δεν υπερκαλύπτει τις διαφορές και έχει να διαχειριστεί μία άκρως απαιτητική κατάσταση έως το φινάλε. Όσο για την Καρδίτσα, η σημερινή νίκη με 85-72 ανέτρεψε τα δεδομένα του πρώτου γύρου (ήττα με 107-105 στην παράταση), δίνοντας πλέον προβάδισμα και σε αυτό το ζευγάρι κόντρα στον Ισρορικό. Αυτή η ήττα τον φέρνει σε μειονεκτική θέση και σε σενάρια ισοβαθμίας, ακόμα και τριπλής, τα δεδομένα δεν τον ευνοούν, καθώς υστερεί στη συνολική διαφορά πόντων άτι που τον φέρνει σε θέση υποβιβασμού.

Γιατί η Καρδίτσα είναι το μεγάλο outsider και φαίνεται να την έχει... γλιτώσει

Η Καρδίτσα, που βρίσκεται στο 6-15, δείχνει να κρατά την τύχη στα χέρια της. Το πρόγραμμά της που ακολουθεί έχει τον ΠΑΟΚ εκτός, τον Προμηθέα εντός και τον Κολοσσό εκτός, ωστόσο έχει ήδη κάνει το πιο σημαντικό βήμα. Η νίκη επί του Πανιωνίου με 85-72 (20/03) στην 23η αγωνιστική της δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα, τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά, ενώ υπερισχύει και στην ισοβαθμία με το Μαρούσι.

Συγκεκριμένα, η Καρδίτσα έχει ξεκάθαρο προβάδισμα με +15 απέναντι στο Μαρούσι και +11 απέναντι στον Πανιώνιο. Το Μαρούσι ακολουθεί με -11, καθώς καλύπτει εν μέρει τη βαριά ήττα από την Καρδίτσα μέσω της υπεροχής του απέναντι στον Πανιώνιο, ενώ οι «κυανέρυθροι» μένουν τελευταίοι με -15.

Με αυτά τα δεδομένα, σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας, η Καρδίτσα είναι αυτή που βγαίνει κερδισμένη, το Μαρούσι διατηρεί προβάδισμα έναντι του Πανιωνίου, ενώ η ομάδα της Νέας Σμύρνης βρίσκεται στη δυσμενέστερη θέση, καθώς υστερεί στη συνολική διαφορά πόντων και απέναντι στους δύο.