Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δημοσίευσε την after movie, από του τουρνουά στη μνήμη του Αλέξανδρου Δαρδώνη, με τα πλάνα να προσφέρουν συγκίνηση μέσω της συμμετοχής των παιδιών.

Το τουρνουά Αλέξανδρος Δαρδώνης, ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο «Telekom Center Athens», με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, να καταγράφει μέσω της after movie, τις συγκινητικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν.

Μάλιστα το «παρών», έδωσαν και ορισμένοι παίκτες του Παναθηναϊκού, τιμώντας τη μνήμη του Αλέξανδρου, όπου παρακολούθησαν δίπλα στα παιδιά τις αναμετρήσεις.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Σήμερα, 16/12 τιμούμε τη μνήμη του Αλέξανδρου Δαρδώνη. Ένα παιδί που μόλις στα 13 του χρόνια, δίδαξε σε όλους τι σημαίνει γενναιότητα, δύναμη ψυχής και αξιοπρέπεια.

Το after movie του τουρνουά μπάσκετ που φέρει το όνομά του δεν είναι απλώς η καταγραφή μιας διοργάνωσης· είναι μια υπενθύμιση αγάπης και η συνέχεια του φωτός που άφησε πίσω του. Κάθε στιγμή στο Telekom Center Athens, κάθε χαμόγελο, κάθε πράξη προσφοράς, αποτελεί έναν μικρό φόρο τιμής στον δικό του μεγάλο αγώνα και στην οικογένειά του, που συνεχίζει με αξιοθαύμαστη δύναμη το έργο και το μήνυμά του».