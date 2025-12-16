Το Διοικητικό Συμβούλιο της Stoiximan GBL αποφάσισε ομόφωνα τη δημιουργία νέου τροπαίου για τον πρωταθλητή Ελλάδας στο τέλος της σεζόν.

Το Διοικητικο Συμβούλιο της Stoiximan GBL προχώρησε σε μία κίνηση αναφορικά με το τρόπαιο του Πρωταθλητή Ελλάδας πουτ εγκρίθηκε ομόφωνα από όλο το συμβούλιο. Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί ένα νέο, επίσημο τρόπαιο ως έπαθλο που θα καθιεωρεί μόνιμα με την επίσημη παρουσίασή του να αναμένεται το προσεχές διάστημα.

Το τρόπαιο θα σχεδιαστεί το προσεχές διάστημα και θα παρουσιαστεί επίσημα, αποτελώντας το νέο σημείο αναφοράς της Stoiximan GBL και το σύμβολο της κορυφής για κάθε ομάδα που κατακτά τον τίτλο. Στόχος είναι να αποκτήσει ξεχωριστή ταυτότητα και να συνδεθεί άρρηκτα με την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο πρόεδρος του Δ.Σ., Μιχάλης Μελής, εισηγήθηκε το νέο τρόπαιο να φέρει το όνομα του Θεόδωρου Καρατζά, ως ελάχιστο φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο άθλημα. Η πρόταση έγινε δεκτή από όλα τα μέλη, με το τρόπαιο του Πρωταθλητή να φέρει στο εξής το όνομα του αείμνηστου πρώτου προέδρου του επαγγελματικού πρωταθλήματος.

Ο Θεόδωρος Καρατζάς, που έφυγε από τη ζωή στις 30 Μαΐου 2024, υπήρξε κεντρική μορφή στη θεμελίωση και την πορεία της Λίγκας. Από το 2001 κατείχε τον τίτλο του επίτιμου προέδρου, έπειτα από πρόταση του αείμνηστου Θανάση Γιαννακόπουλου, γεγονός που υπογραμμίζει την αναγνώριση της προσφοράς του από ανθρώπους-ορόσημα του ελληνικού μπάσκετ.