Ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς ανακοινώθηκε από την σλοβένικη Ιλιρίγια, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του.

Στη Σλοβενία και συγκεκριμένα στην Ιλιρίγια, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς.

Ο «γιγαντόσωμος» σέντερ ύψους 2.24μ, δε φαίνεται να είναι κοντά στο να «κρεμάσει τα παπούτσια του».

Έχοντας περάσει από Σπερς, Πίστονς, Κλίπερς, Σίξερς, Μάβερικς και Ρόκετς για το NBA, αποφάσισε να μετακομίσει στη Σλοβενία για λογαριασμό της Ιλιρίγια, όπου πρόεδρος είναι ο πατέρας του Λούκα Ντόνσιτς.

Μάλιστα, η σλοβενική ομάδα, γίνεται ο πέμπτος σύλλογος που θα αγωνιστεί στην Ευρώπη ο Μαριάνοβιτς, μετά τη ΤΣΣΚΑ, τη Ζάλγκιρις, τον Ερυθρό Αστέρα και τη Φενέρμπαχτσε.

 

