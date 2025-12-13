Απορρίφθηκε ομόφωνα από την Exor της οικογένειας Ανιέλι η πρόταση εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Γιουβέντους από την εταιρεία κρυπτονομισμάτων Tether.

Η εταιρεία κρυπτονομισμάτων Tether μπήκε δυνατά στο κόλπο εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Γιουβέντους, καθώς κατέθεσε πρόταση με επίσημη ανακοίνωσή της το απόγευμα της Παρασκευής (12/12).

Παρ' όλα αυτά, η απάντηση που πήρε ήταν αρνητική! Η Exor, η επενδυτική εταιρεία της οικογένειας Ανιέλι που κατέχει το 65,4% των μετοχών των Μπιανκονέρι, έσπασε τη σιωπή και μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα την πρόταση της Tether. Ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει ουδεμία πρόθεση να πωληθούν οι μετοχές της ομάδας σε τρίτους.

«Η Exor ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα την αυτόκλητη πρόταση της Tether Investments για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Γιουβέντους που κατέχει η Exor. Η Exor επαναλαμβάνει ό,τι έχει δηλώσει επανειλημμένα στο παρελθόν, δηλαδή ότι δεν έχει καμία πρόθεση να πουλήσει οποιοδήποτε μερίδιο της Γιουβέντους σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εταιρείας Tether του Ελ Σαλβαδόρ.

Η Γιουβέντους είναι ένας ιστορικός και επιτυχημένος σύλλογος, του οποίου η Exor και η οικογένεια Ανιέλι είναι σταθεροί και περήφανοι μέτοχοι για πάνω από έναν αιώνα. Παραμένουν πλήρως αφοσιωμένοι στον σύλλογο, υποστηρίζοντας τη νέα διοικητική ομάδα στην εφαρμογή μιας σαφούς στρατηγικής που αποσκοπεί στην επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Exor.