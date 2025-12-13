Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 με την ΑΕΛ Novibet, ενώ ο Παναθηναϊκός νίκησε άνετα 3-0.

Ο ΠΑΟΚ πέταξε δύο βαθμούς στη μάχη του πρωταθλήματος Κ19, αφού έμεινε στο 0-0 με την ΑΕΛ Novibet, ενώ ο Παναθηναϊκός νίκησε άνετα 3-0 τον ΟΦΗ και πέρασε δεύτερος.

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 3-0

Αναλυτικά όσα αναφέρει το τριφύλλι: Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη πανηγύρισε το Σάββατο το πρωί στο «Γ. Καλαφάτης» η Κ19 του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι επικράτησαν με 3-0 του ΟΦΗ, με γκολ των Δημακόπουλου, Νεμπή (6 γκολ συνολικά στη Super League Κ19) και Ιωάννου (5 γκολ συνολικά στη Super League Κ19).

Οι παίκτες του Δημήτρη Κοροπούλη μπήκαν από το πρώτο λεπτό δυνατά στην αναμέτρηση, με στόχο να πάρουν γρήγορα κεφάλι στο σκορ. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 10ο λεπτό, με το σουτ του Ιωάννου να αποκρούεται από τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ. Στο 32′ ο Παναθηναϊκός έλυσε τον γόρδιο δεσμό και άνοιξε το σκορ, όταν ο Δημακόπουλος έκανε ωραία ατομική ενέργεια και με συρτό σουτ έξω από την περιοχή έγραψε το 1-0.

Το σκηνικό στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε, με τον Παναθηναϊκό να πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα στο 65′ με υπέροχη κεφαλιά του Νεμπή έπειτα από σέντρα του Δημακόπουλου. Οκτώ λεπτά αργότερα, ο Ιωάννου με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό 3-0 για τους Πράσινους.

Παναθηναϊκός: Καψαλιάρης, Σκαρλατίδης (73' Καρούζος), Δημακόπουλος, Βύντρα, Καλοσκάμης, Θεοχάρης, Τερζής (80' Κίτσας), Μαρκεζίνης (73' Ρεμούνδος), Νεμπής, Ιωάννου (80' Μπαζούκης), Ανδριώτης (66' Χαντζάρας).

ΟΦΗ: Κουκουριτάκης, Κοζυράκης, Χέιλυ, Μπαλάσης, Λαγουδάκης, Τούφας, Σωμαράκης, Χνάρης, Αντωνακάκης, Ασμαργιανάκης, Καρβούνης».

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Novibet 0-0

Η αναφορά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Δύο σημαντικούς βαθμούς στην κούρσα του πρωταθλήματος, απέναντι σε έναν θεωρητικά βατό αντίπαλο, πέταξε η Κ19.

Η ομάδα μας αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με την ΑΕΛ στο ματς της 1ης αγωνιστικής, που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Σουρωτή. Είναι πια στους 27 βαθμούς σε 11 παιχνίδια, σταθερά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Παρότι ο ΠΑΟΚ ήταν καταφανώς καλύτερος, έχοντας τον πλήρη έλεγχο, δυσκολεύτηκε πολύ να βρει το γκολ, αν και εκτέλεσε διψήφιο αριθμό κόρνερ.

Μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Youth League και τη σημερινή λευκή ισοπαλία, η ομάδα μας καλείται να βγάλει αντίδραση, καθώς ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο Κύπελλο Super League, παίζοντας με τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά στις 20 Δεκεμβρίου.

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Μαλιγίν, Τσιότας (78' Αυγητίδης), Βυρσωκινός (46' Ντούνγκα),Τσίτσκας, Καραγιαννίδης, Ελευθεριάδης (78' Οικονόμου), Κρομμύδας, Παπαδόπουλος, Γραββάνης (46' Γκιόκα), Παπαδημητρίου (60' Στύλος), Αρετής».

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Παναιτωλικός - Ατρόμητος 2-4

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 3-0

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Novibet 0-0

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Λεβαδειακός - Κηφισιά 12:00

Ολυμπιακός - Αστέρας Aktor 14:00

Άρης - Βόλος 15:00

ΑΕΚ - Πανσερραϊκός (δεν έχει οριστεί η ημερομηνία)

Η βαθμολογία

ΟΜ. ΑΓ. ΒΑΘΜ.

1. ΠΑΟΚ 11 27

2. Παναθηναϊκός 12 25

3. Ατρόμητος 12 24

4. Ολυμπιακός 10 23

5. ΑΕΚ 11 23

6. Άρης 12 19

7. Asteras Aktor 11 19

8. Βόλος ΝΠΣ 10 13

9. Παναιτωλικός 12 13

10. ΟΦΗ 11 11

11. Πανσερραϊκός 11 8

12. Λεβαδειακός 12 7

13. ΑΕΛ Novibet 12 5

14. Κηφισιά 11 3