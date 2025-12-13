Η Ατλέτικο Μαδρίτης επέστρεψε στον ίσιο δρόμο μετά από απανωτές ήττες, καθώς με τον Γκριεζμάν να δίνει τη λύση λύγισε με 2-1 τη Βαλένθια στο «Μετροπολιτάνο».

Η Ατλέτικο Μαδρίτης τις τελευταίες εβδομάδες είχαν παρεκκλίνει για τα καλά από το δρόμο της με απανωτές ήττες από Μπαρτσελόνα και Αθλέτικ Μπιλμπάο, όμως κόντρα στη Βαλένθια είχε την ευκαιρία να βρει ξανά τον εαυτό της. Μια ευκαιρία που... άρπαξε από τα μαλλιά, καθώς με τον Γκριεζμάν να πετυχαίνει το γκολ της νίκης, οι Μαδριλένοι επικράτησαν 2-1 και μείωσαν προσωρινά στο -6 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Ο Κόκε είχε φροντίσει να δώσει από το 17΄το προβάδισμα στους Κολτσονέρος, οι οποίοι ωστόσο δεν έβγαζαν ασφάλεια πως μπορούσαν να διαφυλάξουν το προβάδισμα. Στο 34΄η Βαλένθια έριξε προειδοποιητική βολή με ακυρωθέν γκολ του Πεπέλου και στο 63΄τελικά έφτασε στην ισοφάριση με τον Μπελτράν.

Οι γηπεδούχοι ωστόσο δεν παρέδωσαν πνεύμα και ανάκτησαν το προβάδισμα στο 74΄, όταν ο Γκριεζμάν κατέβασε στην περιοχή τη μπάλα από τη βαθιά μπαλιά του Πιούμπιλ και με τρομερό τελείωμα στην κλειστή γωνία διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Το γκολ που πέτυχε άλλωστε στο 78΄ο Σόρλοθ για να αυξήσει τη διαφορά δεν μέτρησε ποτέ λόγω οφσάιντ, αν και στο τέλος του αγώνα δεν στοίχισε στο σύνολο του Σιμεόνε.