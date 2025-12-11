GWomen
11/12/2025
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελιτζούρ Ραμλά - Ολυμπιακός 86-93: Αγχώθηκε αλλά επικράτησε με ανατροπή

Newsroom

Σε ένα συναρπαστικό ματς, όπου ο Ολυμπιακός έμεινε πίσω στο σκορ, κατάφερε γύρισε και επικράτηε της Ελιτζούρ Ραμλά με 93-86 στον πρώτο αγώνα για τους «16» του Eurocup.

Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού, πραγματοποίησε το πρώτο βήμα για πρόκριση στους «16» του Eurocup, επικρατώντας της Ελιτζούρ Ραμλά με 93-86.

Σε μεγάλη μέρα ήταν η Γούλφολκ αλλά και η Χριστινάκη με την πρώτη να τελιώνει την αναμέτρηση με 19 πόντους και 8 ασίστ, την ώρα που η Ελληνίδα πέτυχε 23.

Ελιτζούρ Ραμλά - Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Η Ελιτζούρ Ραμλά, ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, παίρνοντας πιο σωστές αποφάσεις στην επίθεσή της και απέκτησε από νωρίς το προβάδισμα (23-14), 9'.

Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου ο Ολυμπιακός προσπάθησε να βγάλει αντίδραση αλλά η ισραηλινή ομάδα, είχε τις δικές της απαντήσεις και με τρία διαδοχικά τρίποντα από την Ρότμπεργκ, την Γκαρζόν και την Χάριγκαν στείλανε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια τιμή (34-23), 24'.

Οι «ερυθρόλευκες», γύρισαν στο ματς και πήγαν στα αποδυτήρια με τη διαφορά στον πόντο, έπειτα από κλέψιμο και καλάθι της Χριστινάκη (40-39), 20'.

Το δεύτερο ημίχρονο, ανήκε αποκλειστικά στην ομάδα του Πειραιά, με το τρίτο δεκάλεπτο να αποτελεί το καλύτερο για το σύνολο της Δρακάκη όσον αφορά την επίθεση, σκοράροντας 28 πόντους.

Τα τελευταία λεπτά του αγώνα, ήταν δραματικά με αμφότερες τις ομάδες να είναι κόντά στο σκορ.

Οι «ερυθρόλευκες» έλεγξαν τον ρυθμό και απέκτησαν διαφορά 9 πόντων έπειτα από εύστοχες βολές της Γούλφολκ και τρίποντο της Χριστινάκη (80-89), 39', σφραγίζοντας τη νίκη για την ομάδα του Ολυμπιακού, με τελικό σκορ 86-93.

MVP ήταν η Γούλφολκ με 19 πόντους (6/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές), 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ σημαντική ήταν και η βοήθεια της Χριστινάκη με 23 πόντους.

Το δεύτερο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις (18/12, 19:00)

Τα δεκάλεπτα:25-17, 40-39, 66-67, 86-93

Elitzur RamlaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3Chelsea Nelson *28:28123/742.86%3/742.86%0/00%6/875%13424120-813
4Eden Rotberg *27:04175/955.56%2/633.33%3/3100%4/4100%00043410-114
5Cheridene Green14:3621/616.67%1/616.67%0/00%0/00%101000103-1
12Lior Garzon *23:1831/333.33%0/00%1/333.33%0/00%21321000-6
14May Revahe17:5072/366.67%1/1100%1/250%2/2100%00041000-410
15Ofir Kirshtien00:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000--
18Tamar Aya Bar Gal00:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000--
20Mika Bitan00:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000--
21Eleni Bosgana18:3973/650%2/366.67%1/333.33%0/00%13412210-88
24Mikiah Herbert-Harrigan *36:45197/1258.33%2/540%5/771.43%0/00%06631002-1125
31Arella Guirantes *33:21197/1741.18%6/1250%1/520%4/4100%15645310-617
Team/Coaches44811
TOTAL2008629/6346.03%17/4042.5%12/2352.17%16/1888.89%6222820181162

OSFPFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
7Anna Spyridopoulou15:2083/3100%3/3100%0/00%2/450%0112100078
9Ivana Jakubcova *24:1083/742.86%1/425%2/366.67%0/00%0330110046
13Nausia Lache Woolfolk *28:26197/1258.33%6/966.67%1/333.33%4/4100%044853301526
14Zafeirenia Karlafti18:3883/3100%1/1100%2/2100%0/00%055242001113
15Tijana Krivacevic21:11114/666.67%4/666.67%0/00%3/475%14503100912
16Ioanna Diela00:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000--
18Chrysanthi Beneki00:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000--
21Eleanna Christinaki *36:25236/1442.86%4/944.44%2/540%9/9100%00040010420
23Evgenia Kollatou26:0531/616.67%0/30%1/333.33%0/00%02232110-33
40Ciera Johnson *17:02114/580%4/580%0/00%3/3100%371003110-420
55Daniel Raber *08:0321/333.33%1/333.33%0/00%0/00%01101110-41
77Panorea Ntala04:4000/00%0/00%0/00%0/00%00010000-41
Team/Coaches11200
TOTAL2009332/5954.24%24/4355.81%8/1650%21/2487.5%5283320211170

