Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού, πραγματοποίησε το πρώτο βήμα για πρόκριση στους «16» του Eurocup, επικρατώντας της Ελιτζούρ Ραμλά με 93-86.

Σε μεγάλη μέρα ήταν η Γούλφολκ αλλά και η Χριστινάκη με την πρώτη να τελιώνει την αναμέτρηση με 19 πόντους και 8 ασίστ, την ώρα που η Ελληνίδα πέτυχε 23.

Ελιτζούρ Ραμλά - Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Η Ελιτζούρ Ραμλά, ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, παίρνοντας πιο σωστές αποφάσεις στην επίθεσή της και απέκτησε από νωρίς το προβάδισμα (23-14), 9'.

Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου ο Ολυμπιακός προσπάθησε να βγάλει αντίδραση αλλά η ισραηλινή ομάδα, είχε τις δικές της απαντήσεις και με τρία διαδοχικά τρίποντα από την Ρότμπεργκ, την Γκαρζόν και την Χάριγκαν στείλανε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια τιμή (34-23), 24'.

Οι «ερυθρόλευκες», γύρισαν στο ματς και πήγαν στα αποδυτήρια με τη διαφορά στον πόντο, έπειτα από κλέψιμο και καλάθι της Χριστινάκη (40-39), 20'.

Το δεύτερο ημίχρονο, ανήκε αποκλειστικά στην ομάδα του Πειραιά, με το τρίτο δεκάλεπτο να αποτελεί το καλύτερο για το σύνολο της Δρακάκη όσον αφορά την επίθεση, σκοράροντας 28 πόντους.

Τα τελευταία λεπτά του αγώνα, ήταν δραματικά με αμφότερες τις ομάδες να είναι κόντά στο σκορ.

Οι «ερυθρόλευκες» έλεγξαν τον ρυθμό και απέκτησαν διαφορά 9 πόντων έπειτα από εύστοχες βολές της Γούλφολκ και τρίποντο της Χριστινάκη (80-89), 39', σφραγίζοντας τη νίκη για την ομάδα του Ολυμπιακού, με τελικό σκορ 86-93.

MVP ήταν η Γούλφολκ με 19 πόντους (6/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές), 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ σημαντική ήταν και η βοήθεια της Χριστινάκη με 23 πόντους.

Το δεύτερο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις (18/12, 19:00)

Τα δεκάλεπτα:25-17, 40-39, 66-67, 86-93

Elitzur Ramla FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 3 Chelsea Nelson * 28:28 12 3/7 42.86% 3/7 42.86% 0/0 0% 6/8 75% 1 3 4 2 4 1 2 0 -8 13 4 Eden Rotberg * 27:04 17 5/9 55.56% 2/6 33.33% 3/3 100% 4/4 100% 0 0 0 4 3 4 1 0 -1 14 5 Cheridene Green 14:36 2 1/6 16.67% 1/6 16.67% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 1 0 3 -1 12 Lior Garzon * 23:18 3 1/3 33.33% 0/0 0% 1/3 33.33% 0/0 0% 2 1 3 2 1 0 0 0 - 6 14 May Revahe 17:50 7 2/3 66.67% 1/1 100% 1/2 50% 2/2 100% 0 0 0 4 1 0 0 0 -4 10 15 Ofir Kirshtien 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 18 Tamar Aya Bar Gal 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 20 Mika Bitan 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 21 Eleni Bosgana 18:39 7 3/6 50% 2/3 66.67% 1/3 33.33% 0/0 0% 1 3 4 1 2 2 1 0 -8 8 24 Mikiah Herbert-Harrigan * 36:45 19 7/12 58.33% 2/5 40% 5/7 71.43% 0/0 0% 0 6 6 3 1 0 0 2 -11 25 31 Arella Guirantes * 33:21 19 7/17 41.18% 6/12 50% 1/5 20% 4/4 100% 1 5 6 4 5 3 1 0 -6 17 Team/Coaches 4 4 8 1 1 TOTAL 200 86 29/63 46.03% 17/40 42.5% 12/23 52.17% 16/18 88.89% 6 22 28 20 18 11 6 2