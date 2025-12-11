GWomen
Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας 85-76: Βήμα πρόκρισης στους «16»!

Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα για τη πρόκριση στους «16» του Eurocup καθώς επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα στο κλειστό του Χολαργού με 85-76.

Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού έκανε το πρώτο και σημαντικό βήμα για το εισιτήριο των 16 καλύτερων ομάδων της διοργάνωσης ενόψει του δεύτερου αγώνα των playoffs στο Βελιγράδι.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα (όπου προπονήτρια είναι η Μαρίνα Μάλκοβιτς, κόρη του Μπόζινταρ Μάλκοβιτς) στο κλειστό του Χολαργού με 85-75 ωστόσο θα μπορούσε να εξασφαλίσει στις αποσκευές της ακόμα καλύτερη διαφορά ενόψει του επαναληπτικού της 18ης Δεκεμβρίου στο «FMP Hall Zeleznik» του Βελιγραδίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ημίχρονο είχε προηγηθεί και με 12 πόντους διαφορά (47-35) έχοντας κυριαρχήσει στην 2η περίοδο.

Όμως στο 3ο δεκάλεπτο δεν είχε την ίδια ενέργεια με αποτέλεσμα ο Ερυθρός Αστέρας να «ψαλιδίσει» την διαφορά (66-63 στο 31') και να μείνει σε απόσταση δύο κατοχών (80-76) έως και στα 44 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Αν μη τι άλλο είχε μπει σε κίνδυνο μια διαφορά ασφαλείας, αλλά ένα 5-0 σερί με τρίποντο της Γαλανόπουλος και layup της Πρινς έφεραν τις «πράσινες» στο υπερπολύτιμο +9!

Πρώτη σκόρερ ήταν ο Φεγιόντα Φιτζέραλντ (26π., 7/13δίπ., 2/3τρ., 6/8) η οποία ωστόσο υπέπεσε σε... 12 λάθη! Εξαιρετικό παιχνίδι από την Σαμάνθα Γαλανόπουλος με 19 πόντους (3/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές) ενώ ακολούθησαν οι Σεντόνα Πρινς (14π., 10ριμπ.) και Κριστίν Βίτολα (11π., 12ριμπ., 4ασ.)

Τα δεκάλεπτα: 14-14, 47-35, 66-61, 85-76.

Panathinaikos A.C.FG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Feyonda Fitzgerald *40:00269/1656.25%7/1353.85%2/366.67%6/875%-222112219126
2Elisavet Kotoula00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
3Eva Koumantsiotou00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
4Samantha Galanopoulos *40:00196/875%3/3100%3/560%4/4100%-113222-92116
5Lamprini Polymeni00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
6Kristine Vitola29:10114/850%3/475%1/425%2/2100%57124242272318
7Ioanna Chatzileonti *31:4062/825%2/728.57%0/10%2/2100%1784341131021
8Ioanna Krimili *32:5893/837.5%2/366.67%1/520%2/366.67%1566431-61322
9Anthoula ChatzigiakoumI00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
10Aikaterini Yfantopoulou00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
11Sedona Prince *26:12146/6100%6/6100%0/00%2/2100%2810243-21125
Team/Coaches663
TOTAL2008530/5455.56%23/3663.89%7/1838.89%18/2185.71%9364521163186

KKZ Crvena ZvezdaFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Nevena Naumcev00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
3Sanja Aksam04:2621/1100%1/1100%0/00%0/00%1-1------33
4Ivana Katanic13:0563/560%3/560%0/00%0/00%1-1-1-2--87
6Dorian Dahan Sujic *23:1173/1030%2/728.57%1/333.33%0/00%2-231-2--57
10Aleksandra Katanic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
12Yvonne Anderson *33:29124/1428.57%3/1225%1/250%3/475%-334321--67
16Marta Mitrovic *14:1621/425%1/425%0/00%0/00%-221212--63
21Aliyah Daija Mazyck16:2393/1323.08%0/60%3/742.86%0/00%-332411--14
23Alina Iagupova32:19186/1637.5%4/1040%2/633.33%4/4100%1236232--516
24Teodora Turudic08:2421/1100%1/1100%0/00%0/00%---22-1--145
31Maxuella Lisowa Mbaka *30:4431/1010%0/70%1/333.33%0/20%3254336--64
32Dulcy Fankam *23:43157/1070%7/1070%0/00%1/250%516-5321917
Team/Coaches5-5--
TOTAL2007630/8435.71%22/6334.92%8/2138.10%8/1266.67%181331222313191

