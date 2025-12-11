Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού έκανε το πρώτο και σημαντικό βήμα για το εισιτήριο των 16 καλύτερων ομάδων της διοργάνωσης ενόψει του δεύτερου αγώνα των playoffs στο Βελιγράδι.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα (όπου προπονήτρια είναι η Μαρίνα Μάλκοβιτς, κόρη του Μπόζινταρ Μάλκοβιτς) στο κλειστό του Χολαργού με 85-75 ωστόσο θα μπορούσε να εξασφαλίσει στις αποσκευές της ακόμα καλύτερη διαφορά ενόψει του επαναληπτικού της 18ης Δεκεμβρίου στο «FMP Hall Zeleznik» του Βελιγραδίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ημίχρονο είχε προηγηθεί και με 12 πόντους διαφορά (47-35) έχοντας κυριαρχήσει στην 2η περίοδο.

Όμως στο 3ο δεκάλεπτο δεν είχε την ίδια ενέργεια με αποτέλεσμα ο Ερυθρός Αστέρας να «ψαλιδίσει» την διαφορά (66-63 στο 31') και να μείνει σε απόσταση δύο κατοχών (80-76) έως και στα 44 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Αν μη τι άλλο είχε μπει σε κίνδυνο μια διαφορά ασφαλείας, αλλά ένα 5-0 σερί με τρίποντο της Γαλανόπουλος και layup της Πρινς έφεραν τις «πράσινες» στο υπερπολύτιμο +9!

Πρώτη σκόρερ ήταν ο Φεγιόντα Φιτζέραλντ (26π., 7/13δίπ., 2/3τρ., 6/8) η οποία ωστόσο υπέπεσε σε... 12 λάθη! Εξαιρετικό παιχνίδι από την Σαμάνθα Γαλανόπουλος με 19 πόντους (3/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές) ενώ ακολούθησαν οι Σεντόνα Πρινς (14π., 10ριμπ.) και Κριστίν Βίτολα (11π., 12ριμπ., 4ασ.)

Τα δεκάλεπτα: 14-14, 47-35, 66-61, 85-76.

Panathinaikos A.C. FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Feyonda Fitzgerald * 40:00 26 9/16 56.25% 7/13 53.85% 2/3 66.67% 6/8 75% - 2 2 2 1 12 2 1 9 12 6 2 Elisavet Kotoula 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 3 Eva Koumantsiotou 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 4 Samantha Galanopoulos * 40:00 19 6/8 75% 3/3 100% 3/5 60% 4/4 100% - 1 1 3 2 2 2 - 9 21 16 5 Lamprini Polymeni 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 6 Kristine Vitola 29:10 11 4/8 50% 3/4 75% 1/4 25% 2/2 100% 5 7 12 4 2 4 2 2 7 23 18 7 Ioanna Chatzileonti * 31:40 6 2/8 25% 2/7 28.57% 0/1 0% 2/2 100% 1 7 8 4 3 4 1 1 3 10 21 8 Ioanna Krimili * 32:58 9 3/8 37.5% 2/3 66.67% 1/5 20% 2/3 66.67% 1 5 6 6 4 3 1 - 6 13 22 9 Anthoula ChatzigiakoumI 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 10 Aikaterini Yfantopoulou 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 11 Sedona Prince * 26:12 14 6/6 100% 6/6 100% 0/0 0% 2/2 100% 2 8 10 2 4 3 - 2 11 25 Team/Coaches 6 6 3 TOTAL 200 85 30/54 55.56% 23/36 63.89% 7/18 38.89% 18/21 85.71% 9 36 45 21 16 31 8 6