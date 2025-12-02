Χωρίς τον Ζόραν Λούκιτς, ταξίδεψε ο Ηρακλής στην Αγγλία, για την αναμέτρηση με τους Νιουκαστλ Ίγκλς (03/12 - 21:30).

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ηρακλής, ο προπονητής του «γηραιού», δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την ομάδα στην Αγγλία για την αναμέτρηση με τους Νιουκάστλ Ίγκλς.

Ο κύριος λόγος έχει να κάνει με πρόβλημα που προέκυψε λόγω γραφειοκρατικών ζητημάτων και δεν κατέστη δυνατό να εκδοθεί εγκαίρως η βίζα του Σέρβου τεχνικού.

Χρέη πρώτου προπονητή θα εκτελέσει ο πρώτος βοηθός του Ζόραν Λούκιτς, Σωτήρης Καραποστόλου.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλή:

«Ο Ηρακλής αναχώρησε σήμερα (02/12) για την Αγγλία, όπου αύριο (03/12, 21:30) αντιμετωπίζει τους Newcastle Eagles, στο τέταρτο παιχνίδι του, για την European North Basketball League.

Οι “κυανόλευκοι” θα προπονηθούν το βράδυ στην “Vertu Motors Arena”, το γήπεδο, που θα φιλοξενήσει την αυριανή αναμέτρηση και θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους για τον αγώνα με την αγγλική ομάδα αύριο το πρωί.

Χρέη πρώτου προπονητή θα εκτελέσει στην αυριανή αναμέτρηση ο Σωτήρης Καραποστόλου, καθώς, λόγω γραφειοκρατικών ζητημάτων δεν κατέστη δυνατό να εκδοθεί εγκαίρως η βίζα του Zoran Lukic, που θα του επέτρεπε να ταξιδέψει στην Αγγλία.

Στην αποστολή της ομάδας συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο νεοαποκτηθείς Justin Edler-Davis, ο οποίος αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τον Ηρακλή.

Την αποστολή της ομάδας μας απαρτίζουν οι εξής καλαθοσφαιριστές: D.J.Funderburk, Justin Wright-Foreman, Kyle Foster, Chris Smith, Νίκος Τσιακμάς, Μάριος Πουλιανίτης, Δημήτρης Μωραΐτης, Lance Ware, Κώστας Καμπουρίδης, Βασίλης Χρηστίδης, Justin Edler-Davis και Cole-John Syllas».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Καραποστόλου:

«Το τέταρτο παιχνίδι μας στην ENBL και δεύτερο εκτός έδρας είναι απέναντι σε μια ομάδα, που δεν έχει κερδίσει ακόμη στη Λίγκα. Εμείς από την πλευρά μας, θέλουμε να επεκτείνουμε το σερί νικών, που έχουμε αυτή την στιγμή σε GBL και ENBL. Για να συμβεί, όμως αυτό θα πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι και να διατηρήσουμε σε υψηλά επίπεδα τη συγκέντρωση και την ενέργειά μας και συνολικά να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πάρουμε ένα ακόμη νικηφόρο αποτέλεσμα μακριά από την έδρα μας».