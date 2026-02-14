Λούκιτς: «Να μάθουμε κάτι από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό»

Ο Ζόραν Λούκιτς μίλησε για την ήττα του Ηρακλή απέναντι στον Ολυμπιακό και τόνισε πως η ομάδα του δεν έδειξε την απαιτούμενη πειθαρχία.

Ο Ζόραν Λούκιτς δήλωσε στη συνέντευξη τύπου, μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό πως ο Ηρακλής δεν είχε την αγωνιστική πειθαρχία που έπρεπε στο μεγαλύτερο μέρος του, προσθέτοντας πως η ομάδα του θα πρέπει να μάθει από την αναμέτρηση αυτή και να βελτιώσει το ομαδικό της παιχνίδι.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ζόραν Λούκιτς:

«Πρέπει και θέλω να συγχαρώ τον Ολυμπιακό, ειδικά για το εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο. Έδειξαν την ατομική ποιότητα που διαθέτουν ως ομάδα κι έδειξαν γιατί είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες της EuroLeague, που έχουν ως στόχο το Final Four. Είναι πολύ απλό: πρέπει να μάθουμε κάτι απ’ αυτό τον αγώνα κι επίσης να βελτιώσουμε το ομαδικό μας παιχνίδι. Σήμερα είχαμε κάποιες καλές στιγμές, αλλά όχι αρκετή πειθαρχία απέναντι σ’ έναν αντίπαλο, όπως ο Ολυμπιακός».

Σε ερώτηση για το τι ξεχώρισε από τη σημερινή αναμέτρηση, απάντησε: «Αν είσαι ταλαντούχος και δεν έχεις πειθαρχία, είναι πολύ δύσκολο έως απίθανο να παίξεις απέναντι στον Ολυμπιακό, απέναντι σε ομάδες EuroLeague. Με κάποιο ταλέντο, αλλά με σωστή πειθαρχία μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αν δεν υπάρχει πειθαρχία, είναι πολύ δύσκολο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά, όταν συγκρίνεις κάποιες ομάδες. Δείχνουμε ενδιαφέρουσα ομάδα, όταν κυκλοφορούμε την μπάλα, αλλά σήμερα χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ. Πρέπει να δουλέψουμε σε κάποιους τομείς και θα το κάνουμε. Πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα και θα το κάνουμε σίγουρα στο μέλλον».

Κληθείς να σχολιάσει τον προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας με τη Μύκονο, επεσήμανε: «Σίγουρα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Θα προετοιμαστούμε πρώτα για το πρώτο βήμα, που είναι το παιχνίδι με τη Μύκονο. Η Μύκονος μας έχει κερδίσει δύο φορές φέτος στο πρωτάθλημα. Ήμουν στο δεύτερο παιχνίδι και ήταν πολύ δυνατό. Χάσαμε στα τελευταία λεπτά. Δεν θέλω να μας κερδίσουν τρίτη συνεχόμενη φορά, επομένως πρέπει να προετοιμαστούμε πάρα πολύ καλά και να είμαστε έξυπνοι στο πρώτο παιχνίδι που θα δώσουμε για το Κύπελλο Ελλάδας».