Ο Ακίλε Πολονάρα γιόρτασε τα 34α γενέθλιά του, αφιερώνοντας ένα συγκινητικό μήνυμα στη σύντοφό του.

Τα 34α γενέθλια γιόρτασε ο Ακίλε Πολονάρα την Κυριακή (23/11), αφιερώνοντας ένα συγκινητικό μήνυμα στη σύζυγό του που είναι δίπλα του από την πρώτη μέρα.

Ο Ιταλός συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη με τη λευχαιμία και με αφορμή τα χθεσινά του γενέθλια, έστειλε το πιο συγκινητικό μήνυμα στη γυναίκα του, που δεν έφυγε λεπτό από δίπλα του.

Ο Πολονάρα έχει επιστρέψει σπίτι του, όπου συνεχίζει να παλεύει στη μάχη του καρκίνου.

Αναλυτικά όσα λέει η ανάρτησή του:

«Πάντα ήσουν δίπλα μου και πίστευες σε εμάς περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, ακόμα και όταν όλοι με θεωρούσαν δεδομένο! Πάντα ήσουν εξαιρετικά θετική σε αυτή τη δύσκολη και περίπλοκη κατάσταση, χωρίς να τα παρατάς ποτέ, δίνοντάς μου αυτοπεποίθηση και τόση δύναμη.

Τα τελευταία 2 χρόνια περάσαμε πολλά και ήσουν εξαιρετική, όπως πάντα, προστατεύοντας τα παιδιά και “κρύβοντας” διάφορες ασθένειες. Είσαι πραγματικά μοναδική! Σήμερα είμαι 34 ετών και ελπίζω ότι από εδώ και στο εξής η υγεία θα είναι με το μέρος μας!!!! Σ’ αγαπώ, ζωή μου».