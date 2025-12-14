ΝΒA: Με αεροπλανικά, πτήσεις και... σπάσιμο αστραγάλων το TOP 5

Mπορεί να είχαμε μόλις δύο ματς τα ξημερώματα στο ΝΒΑ αλλά υπήρξαν πολλές εντυπωσιακές φάσεις.

Δύο ματς έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής στο πλαίσιο το NBA Cup. Σπερς και Νικς πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Λας Βέγκας. Στις δύο αναμετρήσεις απολαύσαμε πολλές ωραίες φάσεις και έτσι η κορυφαία λίγκα του πλανήτη έφτιαξε το TOP 5.

Στο Νο.3 συναντάμε το απίθανο αεροπλανικό του Καστλ κόντρα στους Θάντερ, ενώ μια θέση πιο ψηλά βρίσκεται το... σπάσιμο αστραγάλων που κέρασε ο Μπράνσον στον Μπλακ. Η κορυφή πάντως ανήκει στην καρφωματάρα του Καρούσο.

Απολαύστε τις 5 κορυφαίες φάσεις στο ΝΒΑ