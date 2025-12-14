Ανακοίνωσε Χορδάν η Καλαμάτα!

Παίκτης της Καλαμάτας είναι πλέον με κάθε επισημότητα ο Αργεντινός επιθετικός, Φεντερίκο Χορδάν.

Μπορεί να μην έχει έρθει ακόμη ο Ιανουάριος, ή αλλιώς ο μήνας των μεταγραφών, αλλά αυτό δεν εμπόδισε την Καλαμάτα από το να προχωρήσει στην πρώτη της μεταγραφή για την χειμερινή περίοδο.

Όπως γνωστοποίησε η ομάδα από την Πελοπόννησο με ανακοίνωση της στην επίσημη ιστοσελίδα της, παίκτης του συλλόγου με κάθε επισημότητα θα πρέπει να θεωρείται ο Φεντερίκο Χορδάν.

Ο Αργεντινός επιθετικός που έχει αγωνιστεί σε διάφορες ομάδες της Νότιας Αμερικής, έχοντας καταγράψει συμμετοχές και στο Copa Sudamericana, το αντίστοιχο Europa League, μετακόμισε πλέον στην Μαύρη Θύελλα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα:

Στη Μαύρη Θύελλα ο Φεντερίκο Χορδάν! Η ΠΑΕ Καλαμάτα είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Φεντερίκο Χορδάν (Federico Jourdan), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με διάρκεια ως το τέλος της σεζόν.

Ο 34χρονος (13/01/1994) Αργεντινός εξτρέμ ξεκίνησε την καριέρα του από την Κολόν και στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Σαν Χόρχε, στην Γκουαρανί και στην Βίγια Νταλμίν. Τον Ιανουάριο του 2019 πήρε μεταγραφή για την Σολ ντε Αμέρικα, τη φανέλα της οποίας φόρεσε για 64 παιχνίδια, σκοράροντας 12 γκολ και μοίρασε 9 ασίστ, ενώ συμμετείχε με την ομάδα της Παραγουάης στο Copa Sudamericana.

Μετά από μια διετία, έπαιξε στο Εκουαδόρ για λογαριασμό της Ντεπορτίβο Κουένκα, ενώ το 2022 επέστρεψε στην Αργεντινή για λογαριασμό της Ατλέτικο Σαν Μαρτίν, με την οποία κατέγραψε 36 συμμετοχές με 5 γκολ και 5 ασίστ. Ακολούθησε η παρουσία του στη Σεντράλ Κόρδοβα και την τελευταία διετία φόρεσε ξανά τη φανέλα της Κολόν, από την οποία αναδείχτηκε ως ποδοσφαιριστής, μετρώντας 68 παιχνίδια με 10 γκολ και 4 ασίστ.

Φεντερίκο, καλωσόρισες στη Μαύρη Θύελλα. Σου ευχόμαστε να είσαι υγιής και να έχεις μεγάλες επιτυχίες με την ομάδα μας!