Ο Προμηθέας υπέστη βαριά ήττα από την Χάιντελμπεργκ για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League με τους 4 από τους 6 Αμερικανούς να έχουν το αδιανόητο 4/28 σουτ εντός παιδιάς.

Ο Προμηθέας έκανε μεγάλη προσπάθεια κόντρα στην Χάιντελμπεργκ επί γερμανικού εδάφους στην 5η αγωνιστική του Basketball Champions League, όμως ηττήθηκε με 20 πόντους (82-62).

Κάποιος που δεν έχει παρακολουθήσει την αναμέτρηση μπορεί να πει πως είναι μια ήττα βαριά, ωστόσο, βλέποντας τους αριθμούς λες και πάλι καλά.

Συγκεκριμένα, οι 4 από τους 6 Αμερικανούς που είχε στη διάθεση του ο Γιώργος Λιμνιάτης είχαν το ασύλληπτο 4/28 σουτ εντός παιδιάς!

Ο Ρομπ Γκρέϊ (1/10), ο Κένταλ ΜακΚάλουμ (2/4), ο Τζέι Πι Μακούρα (0/4) και ο Λέιτον Χάμοντς (2/10) «έσπασαν τα καλάθια» παρότι ο Γιώργος Λιμνιάτης προσπάθησε με διαφορετικά σχήματα να ανατρέψει την κατάσταση.

«Είναι αδύνατον να είσαι ανταγωνιστικός με τέτοια ποσοστά, δεν μπορείς να περιμένεις κάτι καλύτερο» έλεγαν οι Πατρινοί και δεν είχαν άδικο, καθώς η αμερικάνικη βοήθεια δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Πάντως, εκτός της αστοχίας ένα θέμα που καλείται να διαχειριστεί το επόμενο διάστημα ο Λιμνιάτης έχει να κάνει με τον Πόλι Πόλικαπ, ο οποίος δεν φαίνεται να «κολλάει» με την ομάδα αγωνιστικά και εφόσον βρεθεί λύση με το συμβόλαιο του θα αναζητηθεί ο αντικαταστάτης του.

