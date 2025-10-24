Προβλήματα της τελευταίας στιγμής για τον Παναθηναϊκό καθώς είναι αμφίβολη η συμμετοχή των Ερνανγκόμεθ και Ρογκαβόπουλου κόντρα στη Βίρτους!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Νέοι πονοκέφαλοι για τον Εργκίν Άταμαν καθώς είναι πολύ πιθανόν να παίξει ο Παναθηναϊκός αποδεκατισμένος κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια!

Ο λόγος για τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νίκο Ρογκαβόπουλο οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ελαφριά διαστρέμματα και η συμμετοχή τους θα αποφασιστεί λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα (21:00). Αμφότεροι θα δοκιμάσουν στο ζέσταμα και από εκεί και πέρα θα φανεί το κατά πόσο θα είναι διαθέσιμοι για το ματς.

Όπερ και σημαίνει ότι οι «πράσινοι» θα παρουσιαστούν... μισοί στο ματς της 6ης αγωνιστικής στην «Paladozza» καθώς έχουν τεθεί ήδη νοκ άουτ και οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Ρισόν Χολμς, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, όπως επίσης φυσικά και ο Ματίας Λεσόρ.

Εάν και εφόσον δεν καταφέρουν να αγωνιστούν στο ματς της Μπολόνια, αυτομάτως ο Παναθηναϊκός θα έχει μόλις 10 παίκτες διαθέσιμους για αυτό το ματς, εκ των οποίων μόνο οι Γιούρτσεβεν, Μήτογλου και Κουζέλογλου θα μπορούν να καλύψουν τις θέσεις των ψηλών.

Οι 12 που έχουν ταξιδέψει στην Μπολόνια είναι οι Σορτς, Ναν, Γκραντ, Γκριγκόνις, Όσμαν, Τολιόπουλος, Σλούκας, Γιούρτσεβεν, Μήτογλου, Κουζέλογλου, Ερνανγκόμεθ και Ρογκαβόπουλος.