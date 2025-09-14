Ο Πρόεδρος της Φινλανδίας συνεχάρη τους Έλληνες διεθνείς στα αποδυτήρια μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Η Ελλάδα επέστρεψε στα μετάλλια όπως έπρεπε. Η Εθνική μας επικράτησε με 92-89 της Φινλανδίας στο Εurobasket 2025 και με αυτό τον τρόπο έβαλε στη συλλογή της άλλο ένα μετάλλιο.

Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Φινλανδίας αποφάσισε να μπει στα αποδυτήρια της Εθνικής για να συγχαρεί τους Έλληνες διεθνείς για το επίτευγμά του.

«Συγχαρητήρια, ήσασταν πραγματικά καταπληκτικοί. Για εμάς ήταν ιστορικό αυτό. Τώρα που είναι εδώ η τηλεόραση δεν θα πω τη μοναδική λέξη που ξέρω στα ελληνικά, αλλά έτσι νιώθω. Ήταν ένα φοβερό παιχνίδι. Συγχαρητήρια!», είπε χαρακτηριστικά.

.