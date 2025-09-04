Ρεάλ Μαδρίτης: «Υπογράφει τον Τρέι Λάιλς»
Δυναμώνει ακόμα περισσότερο η Ρεάλ Μαδρίτης καθώς φέρεται να πλησιάζει σ' έναν παίκτη ο οποίος μετράει 650 ματς στο NBA!
Ο λόγος για τον 29χρονο πάουερ φόργουορντ, Τρέι Λάιλς, ο οποίος είχε συνυπάρξει στους Σακραμέντο Κινγκς με τον Σάσα Βεζένκοβ.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Λάιλς έχει κατά μέσο όρο 7.6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ, σουτάροντας με 44% στα σουτ εντός παιδιάς.
Το encestando συγκεκριμένα ανέφερε τις προχωρημένες επαφές της Ρεάλ με τον παίκτη, κάνοντας λόγο και για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
