Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον Τρέι Λάιλς, ο οποίος τη σεζόν 2023-24 ήταν συμπαίκτης του Σάσα Βεζένκοβ στους Σακραμέντο Κινγκς.

Δυναμώνει ακόμα περισσότερο η Ρεάλ Μαδρίτης καθώς φέρεται να πλησιάζει σ' έναν παίκτη ο οποίος μετράει 650 ματς στο NBA!

Ο λόγος για τον 29χρονο πάουερ φόργουορντ, Τρέι Λάιλς, ο οποίος είχε συνυπάρξει στους Σακραμέντο Κινγκς με τον Σάσα Βεζένκοβ.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Λάιλς έχει κατά μέσο όρο 7.6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ, σουτάροντας με 44% στα σουτ εντός παιδιάς.

Το encestando συγκεκριμένα ανέφερε τις προχωρημένες επαφές της Ρεάλ με τον παίκτη, κάνοντας λόγο και για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.