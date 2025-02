Η Ζάλγκιρις Κάουνας έκανε δικό της τον πρώην NBAer, Αϊζέια Γουόνγκ.

Λίγες μέρες μετά την αποχώρηση του Λόνι Γουόκερ και σχεδόν μια ώρα πριν παρέλθει η διορία των μεταγραφών στη Euroleague, η Ζάλγκιρις απέκτησε τον πρώην NBAer Αϊζέια Γουόνγκ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο 24χρονος γκαρντ (1,91 μ.), τη φετινή σεζόν έπαιξε σε 20 αγώνες του NBA με τη φανέλα των Σάρλοτ Χόρνετς, έχοντας κατά μέσο όρο από 6 πόντους με 1,6 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ. Τον περασμένο Νοέμβριο, σε έναν αγώνα της G League μπόρεσε να βάλει 41 πόντους ενώ συνολικά είχε από 26,1 πόντους σε επτά αγώνες στην κατηγορία.

Η ανακοίνωση της Ζάλγκιρις

«Ο Αμερικανός γκαρντ Αϊζέια Γουόνγκ γίνεται παίκτης της Ζάλγκιρις μέχρι το τέλος της σεζόν 2024-2025. Καλώς ήρθες στην πρασινόασπρη οικγένεια Αϊζέια!».

American guard Isaiah Wong joins the Zalgiris team until the end of the 2024-2025 season. ✍️



Welcome to the green-and-whites, Isaiah! 💚 pic.twitter.com/axKWfWLmWV