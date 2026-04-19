Ρίτας - Ζάλγκιρις 70-75: Πέρασε και από το Βίλνιους
Η Ζάλγκιρις ζορίστηκε απέναντι στη Ρίτας, όμως εν τέλει πήρε τη νίκη με 70-75 στο Βίλνιους.
Τα πάντα κρίθηκαν στο τέταρτο δεκάλεπτο, εκεί όπου η Ζάλγκιρις δέχθηκε μόλις 8 πόντους, παίρνοντας έτσι το διπλό.
Με αυτό το αποτέλεσμα η Ζάλγκιρις παρέμεινε πρώτη με διαφορά, καθώς έχει ρεκόρ 25-1. Δεύτερη παραμένει η Ρίτας, με ένα παιχνίδι λιγότερο, έχοντας ρεκόρ 15-10.
Ο Ουλάνοβας με 17 πόντους και ο Μπουτκεβίτσιους με 13 ήταν οι κορυφαίοι της Ζάλγκιρις.
Να σημειωθεί πως οι Σιλβέν Φρανσίσκο, Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος και Μόουζες Ράιτ δεν αγωνίστηκαν για τη Ζάλγκιρις.
Από την άλλη, ο Μαρτσιουλιόνις είχε 13 για την Ρίτας, με τον Εκόντας να προσθέτει 11.
Τα δεκάλεπτα: 21-15, 37-42, 62-61, 70-75
