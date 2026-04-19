Η Ζάλγκιρις, παρότι έπαιξε χωρίς Φρανσίσκο, Γκος και Ράιτ, πήρε τη νίκη απέναντι στη Ρίτας με 70-75.

Τα πάντα κρίθηκαν στο τέταρτο δεκάλεπτο, εκεί όπου η Ζάλγκιρις δέχθηκε μόλις 8 πόντους, παίρνοντας έτσι το διπλό.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Ζάλγκιρις παρέμεινε πρώτη με διαφορά, καθώς έχει ρεκόρ 25-1. Δεύτερη παραμένει η Ρίτας, με ένα παιχνίδι λιγότερο, έχοντας ρεκόρ 15-10.

Ο Ουλάνοβας με 17 πόντους και ο Μπουτκεβίτσιους με 13 ήταν οι κορυφαίοι της Ζάλγκιρις.

Να σημειωθεί πως οι Σιλβέν Φρανσίσκο, Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος και Μόουζες Ράιτ δεν αγωνίστηκαν για τη Ζάλγκιρις.

Από την άλλη, ο Μαρτσιουλιόνις είχε 13 για την Ρίτας, με τον Εκόντας να προσθέτει 11.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 37-42, 62-61, 70-75

