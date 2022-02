Οπαδοί Ζάλγκιρις: «Πούτιν γαμ...ε, δόξα στην Ουκρανία»! (vid)

Οι οπαδοί της Ζάλγκιρις ξέσπασαν κατά του Βλάντιμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Ρεάλ, βρίζοντας τον Ρώσο πρόεδρο και φωνάζοντας συνθήματα για την Ουκρανία.

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές έπειτα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το πρωί της Πέμπτης 24/2, με τον προπονητή της Αναντολού Εφές, Εργκίν Αταμάν να δηλώνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο: «Σταματήστε τον πόλεμο! Δεν έχει νόημα να υποφέρουν τόσο πολύ τα παιδιά και οι αθώοι άνθρωποι.»

Σε ό,τι αφορά την EuroLeague, η Ζάλγκιρις ανακοίνωσε επισήμως ότι μποϊκοτάρει τη Ρωσία και δεν θα ταξιδέψει στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη για τα ματς με την ΤΣΣΚΑ και τη Ζενίτ ενώ η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε επισήμως πως αναβάλλονται τα ματς των ρωσικών ομάδων αυτή την αγωνιστική.

Κατά τη διάρκεια του αποψινού αγώνα με τη Ρεάλ στο Κάουνας, οι Λιθουανοί έβριζαν εν χορώ τον Πούτιν, φωνάζοντας συνθήματα: «Πούτιν γαμ..ε» και σηκώνοντας πανό: «Δόξα στην Ουκρανία»!



Zalgiris' fans chanting 'Putin khuylo' before a #Euroleague game, with a banner saying 'Glory to Ukraine'.



The first chant as the game starts: 'Ukraina, Ukraina' pic.twitter.com/dnNjRYFiDX