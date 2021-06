«Συμφωνία της Ζαλγκίρις με τον Γκίφεϊ» (pic)

H Zαλγκίρις έχει φτάσει σε συμφωνία με τον Νιλς Γκίφεϊ της Άλμπα.

Έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός της νέα σεζόν για τη Ζαλγκίρις, μιας ομάδας που άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στη φετινή Euroleague και πάλεψε για τα playoffs μέχρι το τέλος της regular season.

Σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπόνας, η ομάδα από τη Λιθουανοί θα ενισχυθεί στις θέσεις των φόργουορντ με την απόκτηση του Νιλς Γκίφεϊ. Ανάμεσα στην ομάδα του Σίλερ και την πλευρά της Άλμπα υπάρχει συμφωνία για τον παίκτη που θα γίνει κάτοικος Κάουνας τη νέα σεζόν.

O παίκτης βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Γερμανίας και την Άλμπα Βερολίνου από 2014, ενώ τη σεζόν που πέρασε στη Euroleague είχε 8.1 πόντους μέσο όρο με το εξαιρετικό 41,8% στα τρίποντα. Δεν σταματά να ενισχύεται η ομάδα της Λιθουανίας, ψάχνοντας ακόμα μια επιτυχημένη πορεία.

