O Παναγιώτης Σπύρου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παίδων στο Κάλι

Ο Παναγιώτης Σπύρου θα εκπροσωπήσει την ελληνική άρση βαρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα άρσης βαρών παίδων στο Κάλι της Κολομβίας.

Ο Παναγιώτης Σπύρου θα είναι η μοναδική ελληνική συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα άρσης βαρών στην κατηγορία παίδων, που θα φιλοξενηθεί στο Κάλι της Κολομβίας από τις 5 έως τις 11 Ιουλίου.

Ο νεαρός αθλητής του ΠΑΣ Ανταγόρας Κω θα αγωνιστεί στην κατηγορία των 71 κιλών και ο αγώνας του είναι προγραμματισμένος για το πρωί της Πέμπτης (9/7, 02:00).

Τον αθλητή θα συνοδεύσει ο πατέρας του και προπονητής του, παλαιός πρωταθλητής Χρήστος Σπύρου.

Ο Παναγιώτης Σπύρου τον Απρίλιο είχε εντυπωσιάσει στο πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων, σημειώνοντας 12 πανελλήνια ρεκόρ στα 71κ. Συγκεκριμένα σήκωσε 125 κ. στο αρασέ και 150 κιλά στο επολέ ζετέ, φθάνοντας στα 275 κιλά στο σύνολο και με αυτές τις επιδόσεις πέτυχε πανελλήνια ρεκόρ ανδρών, νέων ανδρών, εφήβων και παίδων.