Η Ισπανία είναι η μοναδική ομάδα των προημιτελικών του Μουντιάλ, που δεν έχει δεχθεί γκολ. Η Φούρια Ρόχα θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο στους «8».

Ο «φύλακας-άγγελος» Ουνάι Σιμόν! Η Ισπανία είναι η μοναδική χώρα του Μουντιάλ 2026 που δεν έχει δεχθεί γκολ μέχρι στιγμής, στα πέντε παιχνίδια που έχει δώσει στη διοργάνωση.

Το σύνολο του Ντε λα Φουέντε θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο στα προημιτελικά και για την ομάδα του Γκαρσιά αποτελεί πρόκληση να βρει δίχτυα απέναντι στην πατρίδα της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Μέχρι στιγμής στο τουρνουά, οι Φούριας Ρόχας έχουν κερδίσει με 1-0 τις Ουρουγουάη και Πορτογαλία, 4-0 τη Σαουδική Αραβία, 3-0 την Αυστρία και αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα με το Πράσινο Ακρωτήρι.