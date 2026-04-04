Ο Γιώργος-Μάριος Δήμας σημείωσε τέσσερα πανελλήνια ρεκόρ, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων και παίδων-κορασίδων, υπό τις οδηγίες του θείου του, Πύρρου Δήμα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πανελλήνιο πρωτάθλημα άρσης βαρών για τις κατηγορίες εφήβων-νεανίδων και παίδων-κορασίδων, στο ΔΑΚ Πανοράματος. Ο Γιώργος-Μάριος Δήμας ήταν ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στη 2η ημέρα του πρωταθλήματος το Σάββατο (4/4). Ο ανιψιός του Πύρρου Δήμα, υπό τις οδηγίες του ολυμπιονίκη θείου του, πέτυχε τέσσερα πανελλήνια ρεκόρ, κυριαρχώντας στην κατηγορία των 88κ.

Συγκεκριμένα ο αθλητής του Α.Ο. Πύρρος Γλυφάδας σήκωσε 130 κιλά στο αρασέ, 153 κιλά στο επολέ ζετέ, φθάνοντας στο σύνολο στα 283κ. Με αυτά τα κιλά κατέρριψε όλα τα ρεκόρ παίδων, ενώ πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στο σύνολο και στην κατηγορία των εφήβων.

Δώδεκα πανελλήνια ρεκόρ ο Παναγιώτης Σπύρου

Ακόμα πιο εντυπωσιακός ήταν ο Παναγιώτης Σπύρου, σημειώνοντας 12 πανελλήνια ρεκόρ στα 71κ.! Ο νεαρός αθλητής του ΠΑΣ Ανταγόρα Κω σήκωσε 125 κ. στο αρασέ και 150 κιλά στο επολέ ζετέ, φθάνοντας στα 275 κιλά στο σύνολο και με αυτές τις επιδόσεις πέτυχε πανελλήνια ρεκόρ ανδρών, νέων ανδρών, εφήβων και παίδων.



Τα προηγούμενα ρεκόρ ήταν δικά του (121κ., 144κ., 165κ.) και δίκαια αναδείχθηκε ο καλύτερος αθλητής για τις κατηγορίες παίδων κι εφήβων (robi points) της διοργάνωσης.

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα στο ΔΑΚ Πανοράματος, διοργανώνει η ΕΟΑΒ με τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, στην τελετή έναρξης βραβεύτηκε η ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου, σύζυγος του Δημήτρη Ζαρβαβατσίδη, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένοι οι αγώνες.