Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Εφήβων-Νεανίδων και Παίδων-Κορασίδων στο ΔΑΚ Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη.

Η νέα γενιά του αθλήματος έδωσε πολλές υποσχέσεις για το μέλλον και έστειλε πολλά ελπιδοφόρα μηνύματα, όπως φαίνεται και από το γεγονός ότι καταρρίφθηκαν 18 πανελλήνια ρεκόρ σε όλες τις κατηγορίες.

Την παράσταση έκλεψε ο Παναγιώτης Σπύρου από τον Ανταγόρα Κω που συμμετείχε στα 71 κιλά και ολοκλήρωσε τον αγώνα του με 12 πανελλήνια ρεκόρ σε όλες τις κατηγορίες.

Εξαιρετικός και ο Γιώργος Μάριος Δήμας, ανιψιός του Πύρρου Δήμα που πέτυχε τρία ρεκόρ παίδων κι ένα εφήβων στα 88κ.

Τα πανελλήνια ρεκόρ

Παναγιώτης Σπύρου (ΠΑΣ Ανταγόρας Κω) 71κ. , πανελλήνια ρεκόρ ανδρών-νέων ανδρών-εφήβων-παίδων, στο αρασέ με 125 κιλά, στο ζετέ με 150 κιλά, στο σύνολο 275 κιλά.

Γιώργος Μάριος Δήμας (ΑΟ Πύρρος Γλυφάδας) 88κ. πανελλήνια ρεκόρ παίδων στο αρασέ 130 κιλά, στο ζετέ 153 κιλά, στο σύνολο 283 κιλά. Πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων στο σύνολο με 283 κιλά.

Aντώνης Παπαδόπουλος (ΠΑΟΚ) 56κ. πανελλήνιο ρεκόρ παίδων στο αρασέ με 86 κιλά.

Κατερίνα Παπαδοπούλου (ΠΑΟΚ) 63κ. πανελλήνιο ρεκόρ κορασίδων στο αρασέ με 73 κιλά.

Καλύτερος αθλητής αναδείχθηκε στους εφήβους και στους παίδες αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Σπύρου του ΠΑΣ Ανταγόρα Κω. Στις κορασίδες, η Κατερίνα Παπαδοπούλου του ΠΑΟΚ και στις νεάνιδες, η Εβίτα Καραθανάση του ΑΟ Πύρρος Γλυφάδας.

Πρωταθλητής σύλλογος στους έφηβους αναδείχθηκε ο ΠΑΣ Ανταγόρας Κω με 441 βαθμούς και ακολούθησε ο ΠΑΟΚ με 401 και στην τρίτη θέση ο Άθλος Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΣ Ανταγόρας πήρε τον τίτλο και στους παίδες με 438 βαθμούς, αφήνοντας πίσω τον Αθλο Θεσσαλονίκης με 302 και το Πρότυπο ΑΚ Χαλανδρίου με 255 βαθμούς.

Στις νεάνιδες πρώτευσε ο Σπάρτακος Ιωαννίνων με 381 βαθμούς, στη δεύτερη θέση ήταν Άθλος Θεσσαλονίκης με 347 βαθμούς και τρίτος ο Α.Σ. Ευ Αγωνίζεσθαι με 341. Στις κορασίδες, η κατάταξι ήταν η ίδια με πρωτιά και πάλι για τον Σπάρτακο 426 βαθμούς και μετά Άθλος Θεσσαλονίκης με 371 βαθμούς και Α.Σ. Ευ Αγωνίζεσθαι με 362.

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Εφήβων-Νεανίδων και Παίδων-Κορασίδων έγινε στη μνήμη του Ολυμπιονίκη Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη με τη στήριξη του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τους αγώνες παρακολούθησαν και έκαναν και απονομές, oη Ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου, σύζυγος του Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, η Τασούλα Κελεσίδου και ο Πύρρος Δήμας.

Η Πρόεδρος της ΕΟΑΒ Θεανώ Ζαγκλιβέρη δήλωσε

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι από τη νέα γενιά του αθλήματος που έλαμψε με τις εμφανίσεις της, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Πανοράματος. Βλέποντας αυτά τα παιδιά, η οικογένεια της ελληνικής άρσης βαρών μπορεί να αισθάνεται αισιόδοξη για καλύτερες ημέρες. Θα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο Πυλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊτεζίδη και τον Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Γιουτίκα για τη στήριξη στη διοργάνωση των αγώνων. Επίσης να ευχαριστήσω όσους δούλεψαν σκληρά για την επιτυχία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, από τα στελέχη της ΕΟΑΒ έως τους κριτές και τους εθελοντές. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αθλητές, τις αθλήτριες και τα σωματεία για τη συμμετοχή τους».