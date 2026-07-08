Την πρώτη της μεταγραφική κίνηση ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία έκλεισε το deal με την Τσέλσι για την απόκτηση του Αντρέι Σάντος για 58,5 εκατ. ευρώ!

Τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προβάρει ο Αντρέι Σάντος! Σύμφωνα με το «Athletic», οι Κόκκινοι Διάβολοι κατάφεραν να έρθουν σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Βραζιλιάνου μέσου, ο οποίος ετοιμάζεται να μετακομίσει στο «Ολντ Τράφορντ» από τη νέα σεζόν.

Οι δυο ομάδες έδωσαν τα χέρια για ένα φιξ ποσό ύψους 56 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο ανέρχεται στα 58,5 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους που συμπεριλήφθηκαν στο deal. Παράλληλα, η Τσέλσι θα διατηρήσει ένα ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 10% ως μέρος της συμφωνίας.

Όπως συμπληρώνεται, ο 22χρονος μέσος που μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια άνεση στο «6» και το «8» έχει πάρει άδεια από τους Μπλε για να ταξιδέψει στο Μάντσεστερ και να περάσει από ιατρικά στη Γιουνάιτεντ.

Την προηγούμενη σεζόν ο Αντρέι Σάντος κατέγραψε συνολικά 43 συμμετοχές με τη φανέλα της Τσέλσι, με απολογισμό τρία γκολ και τέσσερις ασίστ. Παρά τον μπόλικο αγωνιστικό χρόνο στο Λονδίνο πάντως δεν κέρδισε μια κλήση από τον Κάρλο Αντσελότι για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ακόμα κι έχει αγωνιστεί στο παρελθον συνολικά έξι φορές με τη φανέλα της Βραζιλίας.