Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων για το ιστορικό φιλικό με την Παρτίζαν στην Τούμπα, με προτεραιότητα στους κατόχους διαρκείας και συμβολικό αντίτιμο ενός ευρώ.

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου (16:45), ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Παρτίζαν στην Τούμπα, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο συμβολισμό λόγω των στενών δεσμών που συνδέουν τους οπαδούς των δύο συλλόγων.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή (6/11) στις 16:00, με την πρώτη φάση να αφορά αποκλειστικά τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη θέση τους καταβάλλοντας το συμβολικό ποσό του ενός ευρώ.

Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει κυρίως τυπικό χαρακτήρα, καθώς οι κάτοχοι διαρκείας καλούνται να εκδώσουν ξεχωριστό εισιτήριο για το φιλικό. Παράλληλα, δίνει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να αποκτήσει μια σαφέστερη εικόνα για τον αριθμό των φιλάθλων που προτίθενται να βρεθούν στην Τούμπα.

Η προθεσμία για τους κατόχους διαρκείας ολοκληρώνεται την Κυριακή (8/11) στις 23:59. Όσοι δεν προχωρήσουν στην ανταλλαγή του εισιτηρίου τους μέχρι τότε θα χάσουν τη δυνατότητα διατήρησης της θέσης τους, η οποία θα αποδεσμευτεί για τη γενική διάθεση.

Από τη Δευτέρα (9/11) στις 12:00, τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα για όλους τους φιλάθλους, με γενική είσοδο 10 ευρώ και τιμή 80 ευρώ για τις θέσεις VIP. Σε κάθε εισιτήριο προστίθεται ένα ευρώ ως κόστος διαχείρισης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή (06.11.2026) στις 16:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του φιλικού αγώνα ΠΑΟΚ – Παρτιζάν, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 14.11.2026 στις 16:45 στο γήπεδο της Τούμπας.

Σημειώνεται πως θα υπάρχουν δύο περίοδοι διάθεσης εισιτηρίων. Προτεραιότητα στη διάθεση των εισιτηρίων, κατά την 1η περίοδο, θα έχουν αποκλειστικά οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας.

Για να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στο γήπεδο διατηρώντας τη θέση τους, θα πρέπει να προχωρήσουν στην ανταλλαγή του εισιτηρίου διαρκείας τους με εισιτήριο αγώνα, στη συμβολική τιμή του 1€, έως και την Κυριακή 8/11/2026, ώρα 23:59.

Το δικαίωμα δεν μεταβιβάζεται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το εισιτήριο δεν είναι για προσωπική χρήση, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσής του.

1η περίοδος | 06.11.2026 16:00 ως 08.11.2026 23:59

Διευκρινίσεις 1ης περιόδου:

Στην 1η περίοδο διάθεσης ΜΟΝΟ οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας στις Θύρες 1-2-3-4-4Α-5-6-7-7Α θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν το εισιτήριο διαρκείας τους με εισιτήριο αγώνα, διατηρώντας τη θέση τους, στη συμβολική τιμή του 1€.

Οι μη κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας δεν θα μπορούν να αγοράσουν εισιτήριο στην 1η περίοδο διάθεσης.

Ο φίλαθλος, μετά το στάδιο της καταχώρησης των στοιχείων του (Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ/Αρ. Διαβατηρίου & ΑΜΚΑ), θα πρέπει να πληκτρολογήσει στο πεδίο «κουπόνι» τον αριθμό του εισιτηρίου διαρκείας του.

Όσοι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας ΔΕΝ ολοκληρώσουν τη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίου έως τη λήξη της 1ης περιόδου (8/11, ώρα 23:59), η θέση τους θα αποδεσμευτεί και θα είναι ελεύθερη προς διάθεση σε όλους τους φιλάθλους, στην τιμή των 10€.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Θύρες: 1, 2, 3, 4, 4Α, 5, 6, 7, 7Α

Τιμή: 1€*

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος διαχείρισης (1€/εισιτήριο) του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων.

2η περίοδος | 09.11.2026 12:00 ως 14.11.2026 16:45

Θύρες: 1, 2, 3, 4, 4Α, 5, 6, 7, 7Α

Τιμή: 10€

VIP: 80€

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος διαχείρισης (1€/εισιτήριο) του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων.

Διευκρινίσεις 2ης περιόδου:

Κατά τη 2η περίοδο διάθεσης, όλοι οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου για τον αγώνα, με γενική είσοδο στην τιμή των 10€.

Κανάλια Πώλησης

Α. Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Β. Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster»