Gazz Floor by Novibet: Πώς θα καλυφθεί το κενό του Όσμαν στον ΠΑΟΚ;
Μεγάλο πλήγμα για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Τσέντι Όσμαν υπέστη ρήξη μηνίσκου και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ο Τούρκος φόργουορντ ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο και έπειτα από εξετάσεις που υποβλήθηκε χθες (04/11) το πρωί, διαπιστώθηκε το πρόβλημα του τραυματισμού του.
Τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει νεότερη ενημέρωση για την κατάστασή του και το διάστημα απουσίας του, στο μεταξύ όμως «αιωρείται» το ερώτημα του πώς θα καλύψει το κενό του ο Δικέφαλος του Βορρά.
Η ομάδα του Gazz Floor by Novibet σχολίασε το πώς θα επηρεάσει την ομάδα του Τρινκιέρι ο τραυματισμός του Όσμαν, με τον Νίκο Μοσχοβίτη να μεταφέρει το ρεπορτάζ για το πώς σκοπεύει η ομάδα να κινηθεί μετά από αυτήν την εξέλιξη.
Ο ίδιος υποστήριξε πως ο ΠΑΟΚ αναμένεται να κάνει κίνηση άμεσα, ακόμα κι αν το διάστημα της απουσίας του περιοριστεί στον ένα μήνα.
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