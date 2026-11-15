ΠΑΟΚ (Γ)-Παναθηναϊκός (Γ): Εντυπωσιακή νίκη του Δικέφαλου κόντρα στο τριφύλλι

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να νικήσει τον Παναθηναϊκό με 3-1 στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στην Α' Εθνική Γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο των «Νέων Επιβατών» στο πλαίσιο της αναμέτρησης της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στην Α' Εθνική Γυναικών.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν από νωρίς το σκορ, με πέναλτι που κέρδισε η Γκατσανίτσα στο 15', μετά από χέρι του Παναθηναϊκού εντός περιοχής. Η 26χρονη εκτέλεσε η ίδια το πέναλτι, στέλνοντας την μπάλα στην αριστερή πλευρά της εστίας. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στο 29' μετά από εντυπωσιακό γκολ της Σιαφαρίκα, με την μπάλα να πετυχαίνει το οριζόντιο δοκάρι και στην συνέχεια να καταλήγει στα δίχτυα. Έτσι το πρώτο ημίχρονο έληξε με το ματς να ξανά έρχεται στα ίσα.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με γκολ για τον ΠΑΟΚ, από πλασέ της Αντρέφσκα στο 66', νικώντας την αντίπαλη τερματοφύλακα. Μάλιστα, η ίδια χάρισε στην ομάδα της ακόμα ένα γκολ στο 72', πετυχαίνοντας δύο συνεχόμενα γκολ σε λιγότερο από επτά λεπτά.

Υπενθυμίζουμε πως στην επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθεί από τον Αστέρα Aktor (22/11) και ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ (22/11).