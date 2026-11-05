Στο τέλος της προπόνησης του ΠΑΟΚ διοργανώθηκε μπάρμπεκιου.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λίσι είχε τα γενέθλιά του την Τετάρτη και σήμερα φρόντισε να κεράσει τους παίκτες του. Σήμερα επίσης γενέθλια είχε και ο Τέιλορ, που έκλεισε τα 29 του χρόνια.

Ο Σκωτσέζος αμυντικός, όπως και ο Ιταλός προπονητής χθες, δεν γλίτωσε το φατούρο από τους συμπαίκτες του. Στο τέλος της προπόνησης, λοιπόν, διοργανώθηκε μπάρμπεκιου με πρωτοβουλία του Λίσι.

Να σημειωθεί ότι ο Φίοντορ Τσάλοφ ξεκίνησε τρέξιμο. Ο 28χρονος Ρώσος επιθετικός τραυματίστηκε σε φιλικό το περασμένο καλοκαίρι. Υπέστη ρήξη μηνίσκου κι έκανε επέμβαση. Η εκτίμηση ήταν ότι θα μείνει εκτός για τρεις μήνες. Από τις 8 Ιουλίου όταν κι έκανε την εγχείρηση συμπληρώνονται τέσσερις μήνες και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι σε θέση να αγωνιστεί σε έναν μήνα. Με την παρουσία των Εντιαγέ, Μπάνζα και Μύθου, πάντως, μοιάζει απίθανο να βρει χώρο, ενώ το συμβόλαιό του λήγει στο τέλος της σεζόν.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη σημερινή προπόνηση: «Πρωινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας περιλάμβανε το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ την Πέμπτη (05.11), με τον Δικέφαλο να συνεχίζει την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις επιθετικών αυτοματισμών, τακτική και οικογενειακό δίτερμα. Ο Πέλκας συνέχισε τη θεραπεία του, ο Μιχαηλίδης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ ο Λούσε συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης. Παράλληλα, ο Τσάλοφ βγήκε στο γήπεδο κι έκανε τρέξιμο.

Μετά το τέλος της προπόνησης, με πρωτοβουλία του Αλέσιο Λίσι , ο οποίος είχε τα γενέθλιά του, διοργανώθηκε μπάρμπεκιου με τη συμμετοχή όλου του αγωνιστικού τμήματος. Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (06/11) στις 10:30».



