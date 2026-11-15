Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ κατέγραψε όσα έγιναν στην Τούμπα, στο φιλικό γιορτής με την Παρτιζάν Βελιγραδίου.

Ο ΠΑΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο που κατέγραψε η κάμερα του από το φιλικό με την Παρτιζάν, που είναι γεμάτο από τις γιορτινές στιγμές ενός ασπρόμαυρου πάρτι που ξεκίνησε από το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα στην Τούμπα.