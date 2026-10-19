Λεβαδειακός για αποβολή Ελνένι: «Μια κίτρινη που μόνο ο Παπαπέτρου θα μπορούσε να έχει δείξει»

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός διαμαρτυρήθηκε για την αποβολή του Ελνένι στο ματς κόντρα στον Βόλο ELABET, υποστηρίζοντας πως ο Παπαπέτρου την είχε προηγουμένως... χαρίσει σε παίκτη της αντίπαλης ομάδας.

Ο Λεβαδειακός έμεινε στο 0-0 με τον Βόλο ELABET στην 7η αγωνιστική της Super League, με αμφότερους να ολοκληρώνουν το παιχνίδι με 10 παίκτες.

Ο Κέιντι Μπάρε αποβλήθηκε στο 28ο λεπτό του ματς, ενώ λίγα λεπτά πριν το τελευταίο σφύριγμα (84'), ο Μοχάμεντ Ελνένι είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και πήρε το δρόμο προς τα αποδυτήρια.

Λίγες ώρες μετά το παιχνίδι στη Λιβαδειά, η ΠΑΕ των γηπεδούχων δημοσίευσε ένα βίντεο από τον ποδοσφαιριστή των αντιπάλων που κέρδισε την αποβολή του παίκτη τους, υποστηρίζοντας πως ο Τάσος Παπαπέτρου τού είχε χαρίσει δύο φορές κίτρινη κάρτα για χτύπημα στο πρόσωπο και ανακοπή υποσχόμενης επίθεσης.

Αναλυτικά η θέση του Λεβαδειακού για την αποβολή του Ελνένι

«Με αυτή τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, που μόνο ο διαιτητής Παπαπέτρου θα μπορούσε να δείξει, αποβάλλεται ο Μοχάμεντ Ελνένι στο ντεμπούτο του με τον Λεβαδειακό. Ενας ποδοσφαιριστής με τεράστια εμπειρία και πολυετή παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο, με την καριέρα που όλοι γνωρίζουν.



Ένας παίκτης που, σε ολόκληρη την επαγγελματική του διαδρομή, είχε αποβληθεί μόλις μία φορά.



Κι όλα αυτά, όταν στον ίδιο ποδοσφαιριστή του Βόλου, που «κερδίζει» την αποβολή, έχει χαριστεί δύο φορές νωρίτερα η κίτρινη κάρτα για χτύπημα στο πρόσωπο και ανακοπή υποσχόμενης επίθεσης».