Μετά τα σημερινά αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του FIFA U-17 World Cup Qatar 2026 επιβεβαιώθηκε και μαθηματικά η παρουσία της Εθνικής Παίδων στη φάση των «32» της διοργάνωσης!

Η Εθνική Ελλάδας Κ17 λάμπει στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Η Εθνική Ομάδα εξασφάλισε και τυπικά την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου U-17, αφού μετά και τα αποτελέσματα της Δευτέρας 23/11 διασφαλίστηκε ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται ανάμεσα στις 32 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Κάτι, βέβαια, που ήταν σχεδόν σίγουρο μετά και τη δεύτερη νίκη επί του Παναμά.

Όπως αναφέρει η ΕΠΟ «Μετά τις δύο σπουδαίες νίκες επί της Αιγύπτου (2-1) και του Παναμά (2-1), η Εθνική U17 έφτασε τους 6 βαθμούς στον 1ο όμιλο και εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των νοκ άουτ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της τελευταίας αγωνιστικής.

Πλέον, η ομάδα στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με το Κατάρ, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου (16:30 ώρα Ελλάδας), με στόχο να ολοκληρώσει στην κορυφή του ομίλου την παρουσία της στη φάση των ομίλων και να συνεχίσει το ιστορικό της ταξίδι στο Μουντιάλ!».