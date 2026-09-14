Ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε πως έφερε εις πέρας μία σημαντική μεταγραφή, αφού έντυσε στα ασπρόμαυρα τον Σιμόν Μπάνζα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του επιθετικού Σιμόν Μπάνζα από την Αλ Τζαζίρα, με τη συμφωνία να προβλέπει μονοετή δανεισμό και οψιόν αγοράς. Ο 30χρονος θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 24.

Ο Κονγκολέζος φορ έφτασε στη χώρα μας την Παρασκευή (11/09), πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και ύστερα υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους «ασπρόμαυρους».

Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και με τη... βούλα είναι από σήμερα ο Σιμόν Μπάνζα . Ο 30χρονος επιθετικός ήρθε ως δανεικός από την Αλ Τζαζίρα , με τη συμφωνία να συμπεριλαμβάνει και οψιόν αγοράς , σε περίπτωση που ο «δικέφαλος του βορρά» θελήσει να «μονιμοποιήσει» την παρουσία του. Το ύψος αυτής φτάνει τα 4 εκατ. ευρώ .

14.09.2026

O Σιμόν Μποκοτέ Μπάνζα, γεννημένος στις 13 Αυγούστου 1996 στο Κρέιλ της Γαλλίας, με καταγωγή από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είναι διεθνής επιθετικός.

Ο Μπάνζα ανέδειξε το ταλέντο του μέσα από τις ακαδημίες της Lens, όπου πραγματοποίησε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Με τη γαλλική ομάδα κατέγραψε συνολικά 99 συμμετοχές και 18 γκολ, αγωνιζόμενος τόσο στη Ligue 1 όσο και στη Ligue 2.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε επίσης ως δανεικός στις Beziers και UT Petange, όπου ξεχώρισε για την παραγωγικότητά του, σημειώνοντας 18 γκολ σε μία σεζόν με την ομάδα του Λουξεμβούργου. Το 2021 μετακόμισε στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Famalicao. Στην πρώτη του σεζόν στην Primeira Liga σημείωσε 17 γκολ σε 33 εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να αποτελεί σταθερή απειλή στην αντίπαλη περιοχή.

Οι εμφανίσεις του οδήγησαν στη μεταγραφή του στην Braga τον Ιούλιο του 2022. Στην πορτογαλική ομάδα συνέχισε την ανοδική του πορεία, με κορυφαία στιγμή τη σεζόν 2023-24, όταν σημείωσε 23 γκολ στην Primeira Liga, ενώ κατέκτησε και το League Cup Πορτογαλίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 εντάχθηκε στην Trabzonspor με τη μορφή μονοετούς δανεισμού, συνεχίζοντας την καριέρα του στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Σιμόν Μπάνζα αγωνιζόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τη φανέλα της Al Jazira.

Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό τον Οκτώβριο του 2023, στην ισοπαλία 1-1 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Στη συνέχεια συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της ΛΔ Κονγκό για το Africa Cup of Nations 2023 στην Ακτή Ελεφαντοστού. Τον Μάιο του 2026 συμπεριλήφθηκε στην τελική 26μελή αποστολή της ΛΔ Κονγκό για το FIFA World Cup 2026.

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Σιμόν!

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